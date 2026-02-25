T20 World Cup 2026 स्पर्धेने शतकांबाबत घडवला इतिहास; पण एकाही भारतीयाचा समावेश नाही

Pranali Kodre

इंग्लंडचा पाकिस्तानवर विजय

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इंग्लंडने पाकिस्तानला २ विकेट्सने पराभूत केले.

England vs Pakistan

हॅरी ब्रुकचे शतक

या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने १०० धावांची खेळी केली.

Harry Brook Century

चौथा खेळाडू

त्यामुळे ब्रुक २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये शतक करणारा चौथा खेळाडू ठरला.

Harry Brook Century

२०२६ मधील शतकवीर

यापूर्वी २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान, श्रीलंकेचा पाथुम निसंका आणि कॅनडाचा युवराज सामरा यांनी शतके केली आहे.

Sahibzada Farhan, Pathum Nissanka, Yuvraj Samra,

इतिहास घडला

विशेष म्हणजे २०२६ पूर्वी एकदाही टी२० वर्ल्ड कपच्या एका स्पर्धेत २ पेक्षा जास्त शतके झालेली नव्हती. त्यामुळे २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४ शतकं आत्तापर्यंत झाल्याने इतिहास घडला आहे.

Harry Brook Century

चार स्पर्धेत २ शतके

यापूर्वी २०१०, २०१४, २०१६ आणि २०२२ या चारच वर्षी झालेल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये प्रत्येकी दोन शतके झाली होती.

Suresh Raina Century

इतर टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा...

२००७, २०१२ आणि २०२१ या तीन वर्षी प्रत्येकी १ शतक झाले होते, तर २००९ व २०२४ मध्ये एकही शतक झाले नव्हते.

Chris Gayle Century

