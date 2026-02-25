T20 World Cup 2026 स्पर्धेने शतकांबाबत घडवला इतिहास; पण एकाही भारतीयाचा समावेश नाही

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इंग्लंडने पाकिस्तानला २ विकेट्सने पराभूत केले.
या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने १०० धावांची खेळी केली.
त्यामुळे ब्रुक २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये शतक करणारा चौथा खेळाडू ठरला.
यापूर्वी २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान, श्रीलंकेचा पाथुम निसंका आणि कॅनडाचा युवराज सामरा यांनी शतके केली आहे.
विशेष म्हणजे २०२६ पूर्वी एकदाही टी२० वर्ल्ड कपच्या एका स्पर्धेत २ पेक्षा जास्त शतके झालेली नव्हती. त्यामुळे २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४ शतकं आत्तापर्यंत झाल्याने इतिहास घडला आहे.
यापूर्वी २०१०, २०१४, २०१६ आणि २०२२ या चारच वर्षी झालेल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये प्रत्येकी दोन शतके झाली होती.
२००७, २०१२ आणि २०२१ या तीन वर्षी प्रत्येकी १ शतक झाले होते, तर २००९ व २०२४ मध्ये एकही शतक झाले नव्हते.
