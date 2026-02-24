वैभव सूर्यवंशी मालामाल; ५० लाखांचं बक्षीस अन् TATA ची भन्नाट कार

Pranali Kodre
भारताचा उदयोन्मुख खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या आत्तापर्यंतच्या छोट्या कारकिर्दीतही मोठी छाप पाडली आहे.
त्याने काही दिवसांपूर्वीच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धाही भारतीय संघासाठी जिंकली.
इतकेच नाही, तर त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात ८० चेंडूत १७५ धावांची मोठी खेळी केली होती. त्यामुळे त्याला अंतिम सामन्यातील सामनावीर आणि स्पर्धेचा मालिकावीर पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले.
त्याने या संपूर्ण स्पर्धेत भारतासाठी ७ सामन्यांत सर्वाधिक ४३९ धावाही केल्या. यामध्ये तीन अर्धशतके आणि एका शतकाचा समावेश आहे.
त्याच्या या कामगिरीनंतर आता त्याचा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडून २२ फेब्रुवारी रोजी खास सत्कारही झाला. वैभव बिहारमधील समस्तीपूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या संकल्प सभागार येथे वैभवचा सत्कार सोहळा पार पडला. यावेळी त्याला तब्बल ५० लाखांचा चेक बक्षीस म्हणून देण्यात आला.
इतकेच नाही, तर आयपीएल २०२५ मध्ये वैभवला 'सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीजन' पुरस्कार मिळाला होता, यासाठी त्याला TATA Curvv कार मिळणार होती.
आता ही कारही त्याच्या कुटुंबियांच्या ताब्यात नुकतीच देण्यात आली आहे. दरम्यान, त्याला TATA Curvv कारचे कोणते मॉडेल मिळाले आहे, हे अद्याप समजलेलं नाही.
