Rao Narendra Singh : हरियाणा काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह आहेत, तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती -

राव नरेंद्र सिंह यांची हरियाणा काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तीनवेळा आमदार -

राव नरेंद्र सिंह तीन वेळा आमदार आणि मंत्री राहिलेले आहेत.

मोठा राजकीय डाव -

राव नरेंद्र सिंह यांना हरियाणाचे प्रदेशाध्यक्ष बनवून काँग्रेसने मोठा राजकीय डाव खेळला आहे.

२००९मध्ये पराभव -

२००९ च्या निवडणुकीत भिवानी-महेंद्रगड लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झाला होता.

आरोग्यमंत्री -

राव नरेंद्र सिंह यांनी हरियाणाचे आरोग्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिले आहे.

नारनौलमधून विजयी -

ऑक्टोबर २००९ मध्ये त्यांनी हरियाणा जनहित काँग्रेसच्या तिकिटावर नारनौल विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला.

पत्नी लेफ्टनं -

१९८४ मध्ये मेरठ विद्यापीठातून एलएलबीची पदवी प्राप्त केली. त्यांची पत्नी बन्सी सिंह या लष्करात लेफ्टनंट म्हणून कार्यरत आहेत.

