हसल्याने चेहऱ्यात कोणते बदल होतात?

Aarti Badade

हसल्याने

मनापासून हसल्याने चेहऱ्यावरील स्नायू सक्रिय होतात आणि चेहऱ्यावर प्रसन्न भाव उमटतात. नियमित हसल्यामुळे मन आनंदी राहण्यासही मदत होऊ शकते.

world smile day | sakal

चेहऱ्याच्या स्नायूंना मिळतो व्यायाम

हसताना ओठ, गाल आणि डोळ्यांच्या आसपासचे स्नायू सक्रिय होतात. त्यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक हालचाल होते.

World Smile Day |

Sakal

रक्ताभिसरणाला मिळते चालना

हसण्यामुळे शरीरातील तणाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्यामुळे चेहऱ्यावरील रक्तप्रवाह वाढून त्वचा अधिक चमकदार होते, याचे ठोस पुरावे मर्यादित आहेत.

World Smile Day |

Sakal

चेहऱ्यावर दिसते नैसर्गिक प्रसन्नता

हसताना ओठांच्या कडा वर सरकतात आणि गालांवर आनंदाचे भाव दिसतात. त्यामुळे चेहरा अधिक उत्साही आणि प्रसन्न दिसू शकतो.

World Smile Day |

Sakal

तणाव कमी झाल्याने त्वचेलाही फायदा

तणाव कमी ठेवणे हे एकूण आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. नियमित हसल्याने मन हलके होऊ शकते; मात्र हसल्याने सुरकुत्या कमी होतात किंवा त्वचा तरुण राहते, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

World Smile Day |

Sakal

हसताना दिसतात स्माईल लाईन्स

हसताना डोळ्यांच्या बाजूला आणि ओठांच्या आसपास बारीक रेषा दिसू शकतात. या नैसर्गिक चेहऱ्याच्या हालचालींमुळे तयार होणाऱ्या रेषा आहेत.

World Smile Day

| Sakal

आनंदी राहण्यासाठी मनमोकळेपणाने हसा

हसणे हा मन प्रसन्न ठेवण्याचा सोपा मार्ग आहे. रोजच्या धावपळीत स्वतःसाठी वेळ काढा, आवडत्या व्यक्तींसोबत आनंदाचे क्षण घालवा आणि मनमोकळेपणाने हसा.

World Smile Day

| Sakal

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