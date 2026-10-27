हसल्याने चेहऱ्यात कोणते बदल होतात?

Aarti Badade
मनापासून हसल्याने चेहऱ्यावरील स्नायू सक्रिय होतात आणि चेहऱ्यावर प्रसन्न भाव उमटतात. नियमित हसल्यामुळे मन आनंदी राहण्यासही मदत होऊ शकते.
हसताना ओठ, गाल आणि डोळ्यांच्या आसपासचे स्नायू सक्रिय होतात. त्यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक हालचाल होते.
Sakal
हसण्यामुळे शरीरातील तणाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्यामुळे चेहऱ्यावरील रक्तप्रवाह वाढून त्वचा अधिक चमकदार होते, याचे ठोस पुरावे मर्यादित आहेत.
Sakal
हसताना ओठांच्या कडा वर सरकतात आणि गालांवर आनंदाचे भाव दिसतात. त्यामुळे चेहरा अधिक उत्साही आणि प्रसन्न दिसू शकतो.
Sakal
तणाव कमी ठेवणे हे एकूण आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. नियमित हसल्याने मन हलके होऊ शकते; मात्र हसल्याने सुरकुत्या कमी होतात किंवा त्वचा तरुण राहते, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
Sakal
हसताना डोळ्यांच्या बाजूला आणि ओठांच्या आसपास बारीक रेषा दिसू शकतात. या नैसर्गिक चेहऱ्याच्या हालचालींमुळे तयार होणाऱ्या रेषा आहेत.
World Smile Day
हसणे हा मन प्रसन्न ठेवण्याचा सोपा मार्ग आहे. रोजच्या धावपळीत स्वतःसाठी वेळ काढा, आवडत्या व्यक्तींसोबत आनंदाचे क्षण घालवा आणि मनमोकळेपणाने हसा.
World Smile Day
Laugh
Sakal