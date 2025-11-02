राजाने नर्तकीसाठी बनविला सुंदर किल्ला, पण आक्रित घडलं; आजही ओसाड आहे हे सुंदर ठिकाण

Yashwant Kshirsagar

गढपहारा किल्ला

मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यात गढपहारा किल्ला हे गूढता आणि लोककथांनी भरलेले ठिकाण आहे.

चारशे वर्षे जुना

सागर शहराला लागून असलेल्या झाशी रोडवर असलेला गढपहारा किल्ला सुमारे ४०० वर्षे जुना आहे.

आख्यायिका

गढपेहरा किल्ल्याशी संबंधित एक प्रसिद्ध आख्यायिका अशी आहे की त्याला एका नर्तकीने शाप दिला होता.

नर्तकी

असे म्हटले जाते की किल्ल्यासमोरील टेकडीवर एक सुंदर नर्तकी राहत होती आणि राजा तिच्यावर मोहित झाला होता.

शीश महाल

त्याने तिच्यासाठी शीश महाल बांधला, परंतु समाज आणि राणीच्या भीतीने तो तिला उघडपणे राजवाडा देऊ शकला नाही.

उजाड

या अपमानाने व्यथित होऊन नर्तकीने किल्ल्याला शाप दिला आणि तो उजाड झाला

राजाची अट

असे म्हटले जाते की राजाने नर्तकीसमोर कच्च्या दोरीवर नाचून शीश महाल गाठण्याची अट ठेवली.

आव्हान

नर्तकीने आव्हान स्वीकारले आणि दोरीवरुन चालू लागली पण राजाने त्याच्या नोकराला दोरी कापण्यास सांगितले. खाली पडल्यामुळे नर्तकीचा मृत्यू झाला.

शाप

मरताना तिने राजाच्या राजवंशाचा नाश होण्याचा आणि किल्ला उजाड होण्याचा शाप दिला. तेव्हापासून गढपहारा किल्ला ओसाड आणि निर्जन आहे, जिथे आजही रहस्ये लपलेली आहेत.

