राजाने नर्तकीसाठी बनविला सुंदर किल्ला, पण आक्रित घडलं; आजही ओसाड आहे हे सुंदर ठिकाण

Yashwant Kshirsagar
मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यात गढपहारा किल्ला हे गूढता आणि लोककथांनी भरलेले ठिकाण आहे.
सागर शहराला लागून असलेल्या झाशी रोडवर असलेला गढपहारा किल्ला सुमारे ४०० वर्षे जुना आहे.
गढपेहरा किल्ल्याशी संबंधित एक प्रसिद्ध आख्यायिका अशी आहे की त्याला एका नर्तकीने शाप दिला होता.
असे म्हटले जाते की किल्ल्यासमोरील टेकडीवर एक सुंदर नर्तकी राहत होती आणि राजा तिच्यावर मोहित झाला होता.
त्याने तिच्यासाठी शीश महाल बांधला, परंतु समाज आणि राणीच्या भीतीने तो तिला उघडपणे राजवाडा देऊ शकला नाही.
या अपमानाने व्यथित होऊन नर्तकीने किल्ल्याला शाप दिला आणि तो उजाड झाला
असे म्हटले जाते की राजाने नर्तकीसमोर कच्च्या दोरीवर नाचून शीश महाल गाठण्याची अट ठेवली.
नर्तकीने आव्हान स्वीकारले आणि दोरीवरुन चालू लागली पण राजाने त्याच्या नोकराला दोरी कापण्यास सांगितले. खाली पडल्यामुळे नर्तकीचा मृत्यू झाला.
मरताना तिने राजाच्या राजवंशाचा नाश होण्याचा आणि किल्ला उजाड होण्याचा शाप दिला. तेव्हापासून गढपहारा किल्ला ओसाड आणि निर्जन आहे, जिथे आजही रहस्ये लपलेली आहेत.
