भारतातील एकमेव राज्य जिथे एकही साप नाही, जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
साप हा पृथ्वीवरील सर्वात विषारी प्राण्यांपैकी एक आहे. सापाला नुसते पाहिले तरी लोकांना घाम फुटतो.
भारतात सापांच्या अनेक प्रजाती आढळतात. परंतु, त्यापैकी काही मोजक्याच विषारी आहेत.
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतात असे एक राज्य आहे जिथे एकही साप नाही.
खरंतर, आपण लक्षद्वीपबद्दल बोलत आहोत, जो भारताचा केंद्रशासित प्रदेश आहे. ३६ लहान बेटे असलेले, लक्षद्वीप हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे साप आढळत नाहीत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लक्षद्वीप हे केवळ सर्पमुक्त राज्य नाही तर कुत्रेमुक्त राज्य देखील आहे. येथील प्रशासन साप आणि कुत्रामुक्त राज्य राखण्यात मोठी मदत करते.
लक्षद्वीपला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना त्यांच्यासोबत कुत्रे आणण्याची देखील परवानगी नाही. येथे कावळ्यासारखे पक्षी मुबलक प्रमाणात आढळतात.
माहितीनुसार, लक्षद्वीपमध्ये ३६ बेटे आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त १० बेटांवरच मानव वस्ती.
लक्षद्वीप बेटांवर सिरेनिया किंवा "समुद्री गाय" आढळते. पण हा प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
