भारतातील एकमेव राज्य जिथे एकही साप नाही, जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

साप

साप हा पृथ्वीवरील सर्वात विषारी प्राण्यांपैकी एक आहे. सापाला नुसते पाहिले तरी लोकांना घाम फुटतो.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

विषारी प्रजाती

भारतात सापांच्या अनेक प्रजाती आढळतात. परंतु, त्यापैकी काही मोजक्याच विषारी आहेत.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

साप नसलेले राज्य

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतात असे एक राज्य आहे जिथे एकही साप नाही.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

लक्षद्विप

खरंतर, आपण लक्षद्वीपबद्दल बोलत आहोत, जो भारताचा केंद्रशासित प्रदेश आहे. ३६ लहान बेटे असलेले, लक्षद्वीप हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे साप आढळत नाहीत.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

कुत्रेमुक्त राज्य

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लक्षद्वीप हे केवळ सर्पमुक्त राज्य नाही तर कुत्रेमुक्त राज्य देखील आहे. येथील प्रशासन साप आणि कुत्रामुक्त राज्य राखण्यात मोठी मदत करते.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

कडक नियम

लक्षद्वीपला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना त्यांच्यासोबत कुत्रे आणण्याची देखील परवानगी नाही. येथे कावळ्यासारखे पक्षी मुबलक प्रमाणात आढळतात.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

मानव वस्ती

माहितीनुसार, लक्षद्वीपमध्ये ३६ बेटे आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त १० बेटांवरच मानव वस्ती.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

समुद्री गाय

लक्षद्वीप बेटांवर सिरेनिया किंवा "समुद्री गाय" आढळते. पण हा प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

Lakshadweep Snake Free State

|

esakal

लग्नात भेट देण्यासाठी १०-२० रुपयांचे नोटांचे नवे बंडल कसे मिळवाल? 'हा' आहे सोपा अन् कायदेशीर मार्ग

Legal Way To Get New Notes

|

esakal

येथे क्लिक करा