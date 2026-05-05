हाय कोलेस्ट्रॉल आहे? मग 'या' 5 अन्नपदार्थांपासून आजच लांब राहा!

दीर्घकाळापर्यंत शरीरात हाय कोलेस्ट्रॉल राहिल्यास ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
समोसे, कचोरी, पुरी आणि पराठे यांसारख्या पदार्थांमध्ये 'अनहेल्दी फॅट्स' जास्त असतात, ज्यामुळे कोलेस्ट्रॉल झपाट्याने वाढते.
फुल फॅट दूध, पनीर आणि दह्यामध्ये 'सॅच्युरेटेड फॅट'चे प्रमाण जास्त असते, जे कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.
रेड मीट खाण्यामुळे शरीरात कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका सर्वाधिक असतो, त्यामुळे ते आहारात नसावे.
व्हाईट ब्रेडमध्ये फायबर कमी आणि रिफाईंड कार्बोहायड्रेट जास्त असतात, ज्यामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते.
मोरिंगा (शेवग्याची पाने), अक्रोड, ओट्स आणि फॅटी फिशचे सेवन केल्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.
रात्रीच्या वेळी काही विशिष्ट लक्षणे दिसल्यास तुमचा बीपी हाय असू शकतो; अशा वेळी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
