अन्न नीट पचत नाहीये? पचनसंस्था फर्स्टक्लास ठेवण्यासाठी शरीराचे तंत्र जाणून घ्या!

Aarti Badade

अन्न नेहमी चावून आणि सावकाश खा

अन्न तोंडातच नीट चावून खाल्ल्याने लाळ व्यवस्थित मिसळते आणि पचनक्रिया अधिक सोपी होते.

Tips for better digestion

|

Sakal

जेवल्यानंतर लगेच झोपणे टाळा

जेवल्यानंतर किमान १५-२० मिनिटे चालावे, कारण लगेच झोपल्याने पचन प्रक्रियेवर ताण येतो आणि अपचन होऊ शकते.

दही आणि ताकाचा समावेश करा

पचन सुधारण्यासाठी 'प्रोबायोटिक्स' म्हणून दही किंवा ताक पिणे पोटाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

फळे आणि पालेभाज्या खा

फायबरमुळे आतड्यांची हालचाल सुलभ होते, त्यामुळे हिरव्या पालेभाज्या आणि ताज्या फळांचा आहारात समावेश करावा.

जेवणानंतर बडीशेप खा

पचनाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि तोंडाला ताजेपणा येण्यासाठी जेवणानंतर बडीशेप खाण्याची सवय लावा.

कोमट पाणी, लिंबू आणि आल्याचा वापर

अपचन किंवा पित्त झाल्यास कोमट पाण्यात लिंबू किंवा जेवणापूर्वी आल्याचा छोटा तुकडा खाणे गुणकारी ठरते.

ताणतणावापासून दूर राहा

अति ताणामुळे पचनावर वाईट परिणाम होतो, त्यामुळे दररोज व्यायाम आणि योगासने करून मन शांत ठेवा.

