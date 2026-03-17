छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेली विहीर पाहिली का? ऐतिहासिक फोटो आले समोर

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेली विहीर आजही गावाच्या इतिहासाचा जिवंत वारसा जपते.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
पांढरेपाणी गाव पूर्वी ‘चौकेवाडी’ म्हणून ओळखले जात होते आणि त्याचा इतिहास आजही जिवंत आहे.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
पांढऱ्या रंगाचे पाणी वाहणाऱ्या ओढ्यामुळे या गावाला ‘पांढरेपाणी’ हे नाव मिळाले.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
पन्हाळगडावरून विशाळगडाकडे जाताना महाराजांनी येथे थांबून विश्रांती घेतली होती.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
एका आजीने महाराजांना प्रेमाने भाकरी खाऊ घालून आदरातिथ्य केले.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
महाराजांनी आजीकडे काही हवे का विचारले असता तिने गावासाठी पाण्याची गरज व्यक्त केली.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
आजीच्या विनंतीनंतर महाराजांनी गावासाठी ही विहीर बांधून दिली.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
ही विहीर आजही शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी गावासाठी वरदान ठरते.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
विहिरीतील पाण्याचा उत्तम स्रोत शिवकालीन स्थापत्यशास्त्राचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
पुरातत्व विभागाकडे कागदोपत्री पुरावा नसल्याने विहिरीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
विहिरीचे दगड निखळत असून तिची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
पावनखिंडला जाणारे पर्यटक या ऐतिहासिक विहिरीला आवर्जून भेट देतात.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
विहिरीची दयनीय अवस्था पाहून पर्यटकांमध्ये संताप आणि नाराजी निर्माण होते.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
पुराव्याअभावी या विहिरीचे योग्य संवर्धन अद्याप झालेले नाही.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांच्या पुस्तकात या विहिरीचा उल्लेख आढळतो.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
