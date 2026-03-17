छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेली विहीर पाहिली का? ऐतिहासिक फोटो आले समोर

Sandip Kapde

वारसा

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेली विहीर आजही गावाच्या इतिहासाचा जिवंत वारसा जपते.

|

esakal

ओळख

पांढरेपाणी गाव पूर्वी ‘चौकेवाडी’ म्हणून ओळखले जात होते आणि त्याचा इतिहास आजही जिवंत आहे.

|

esakal

नामकरण

पांढऱ्या रंगाचे पाणी वाहणाऱ्या ओढ्यामुळे या गावाला ‘पांढरेपाणी’ हे नाव मिळाले.

|

esakal

विश्रांती

पन्हाळगडावरून विशाळगडाकडे जाताना महाराजांनी येथे थांबून विश्रांती घेतली होती.

|

esakal

आदर

एका आजीने महाराजांना प्रेमाने भाकरी खाऊ घालून आदरातिथ्य केले.

|

esakal

मागणी

महाराजांनी आजीकडे काही हवे का विचारले असता तिने गावासाठी पाण्याची गरज व्यक्त केली.

|

esakal

बांधकाम

आजीच्या विनंतीनंतर महाराजांनी गावासाठी ही विहीर बांधून दिली.

|

esakal

महत्त्व

ही विहीर आजही शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी गावासाठी वरदान ठरते.

|

esakal

स्थापत्य

विहिरीतील पाण्याचा उत्तम स्रोत शिवकालीन स्थापत्यशास्त्राचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

|

esakal

दुर्लक्ष

पुरातत्व विभागाकडे कागदोपत्री पुरावा नसल्याने विहिरीकडे दुर्लक्ष होत आहे.

|

esakal

पडझड

विहिरीचे दगड निखळत असून तिची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे.

|

esakal

पर्यटन

पावनखिंडला जाणारे पर्यटक या ऐतिहासिक विहिरीला आवर्जून भेट देतात.

|

esakal

नाराजी

विहिरीची दयनीय अवस्था पाहून पर्यटकांमध्ये संताप आणि नाराजी निर्माण होते.

|

esakal

संवर्धन

पुराव्याअभावी या विहिरीचे योग्य संवर्धन अद्याप झालेले नाही.

|

esakal

उल्लेख

इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांच्या पुस्तकात या विहिरीचा उल्लेख आढळतो.

|

esakal

शिवराय असेपर्यंत औरंगजेब महाराष्ट्रात का आला नाही? दोनदा निघाला तरी मग माघारी का गेला? 

Why Aurangzeb Never Entered Maharashtra While Shivaji Maharaj Was Alive

|

esakal

येथे क्लिक करा