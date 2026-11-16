घारे डोळे असणाऱ्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो? खरंच करतात का विश्वासघात?

Aarti Badade

घारे डोळे आणि व्यक्तिमत्त्व

घारे किंवा हेझेल डोळे असणाऱ्या लोकांच्या स्वभावाबद्दल सामुद्रिक शास्त्रात काही पारंपरिक समजुती सांगितल्या जातात.

Hazel eye

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Sakal

विश्वासघात आणि आत्मविश्वासी

काही पारंपरिक मान्यतांनुसार घारे डोळे असणारे लोक आकर्षक, विश्वासघात, आत्मविश्वासी आणि महत्त्वाकांक्षी असतात.

Hazel eye

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Sakal

विचारपूर्वक निर्णय घेणारे

अशा व्यक्ती कोणतेही काम करण्यापूर्वी विचार करतात आणि आपले प्राधान्यक्रम ठरवून पुढे जातात, अशी समजूत आहे.

Hazel eye

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ESakal

संवेदनशील स्वभाव

काही मान्यतांनुसार घारे डोळे असणाऱ्या व्यक्ती संवेदनशील असतात आणि अनेकदा आपल्या भावना मनातच ठेवतात.

Hazel eye

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Sakal

राग आणि कलागुण

काही पारंपरिक मतांमध्ये अशा व्यक्ती पटकन रागावू शकतात, तसेच त्यांना कला आणि सर्जनशील गोष्टींची आवड असते, असे सांगितले जाते.

Hazel eye

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sakal

डोळ्यांचा रंग कशामुळे ठरतो?

विज्ञानानुसार डोळ्यांचा रंग हा आयरिसमधील मेलॅनिन या रंगद्रव्याच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो.

Hazel eye

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Sakal

स्वभावाचा रंगाशी संबंध नाही!

डोळ्यांचा रंग पाहून व्यक्तीचा स्वभाव किंवा चारित्र्य ठरवता येत नाही, कारण अशा दाव्यांना कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.

Hazel eye

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Sakal

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