बिस्किटासारख्या खुसखुशीत आणि भरपूर पदर सुटणाऱ्या गव्हाच्या शंकरपाळ्या कशा बनवाल?

Aarti Badade

हेल्दी दिवाळी फराळ

दिवाळी म्हटलं की फराळ आलाच! पण मैद्याऐवजी गव्हाच्या पिठाचे शंकरपाळे (Wheat Shankarpali) हेल्दी आणि पचायला हलके असतात.

Sakal

कुरकुरीत

शंकरपाळे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊसर, तोंडात टाकताच विरघळणारे होतात.

Sakal

शंकरपाळ्यांचे साहित्य

गव्हाचे पीठ : ५ कप,दूध : १ कप,साखर (पिठी) : सव्वा कप,साजूक तूप : १ कप,वेलची पूड : अर्धा चमचा,मीठ : चवीनुसार

Sakal

दूध-तुपाचे मिश्रण

पॅनवर दूध आणि पिठी साखर घालून विरघळेपर्यंत ढवळून घ्या. गॅस बंद करून त्यात तूप घाला आणि एकजीव करून मिश्रण कोमट करा.

Sakal

कणिक मळणे

कोमट मिश्रणात मीठ आणि वेलची पूड घालून मिक्स करा.त्यात हळूहळू गव्हाचे पीठ घालून कणिक मळून घ्या. कणिक १० मिनिटे चांगली मळा.

Sakal

पदर सुटण्याची ट्रिक

पीठाचा गोळा घेऊन ठेचा म्हणजे तो मऊ होईल.चपाती लाटून तिला गोल आकारात दुमडा, पुन्हा गोळा करा आणि पुन्हा लाटा. असे केल्याने जास्त पदर सुटतील.

Sakal

तुकडे

लाटलेल्या पोळीचे चौकोनी आकारात तुकडे करा.

Sakal

शंकरपाळे तळणे

कढईत तेल तापवा आणि त्यात शंकरपाळे मंद आचेवर लाल होईपर्यंत तळा. मंद आचेवर तळल्याने त्या खुसखुशीत होतात आणि कमी तेलकट राहतात.

Sakal

शंकरपाळे तयार!

तयार शंकरपाळे टिश्यू पेपरवर ठेवून तेल निघू द्या. बिस्किटासारख्या खुसखुशीत आणि भरपूर पदर सुटणाऱ्या गव्हाच्या शंकरपाळ्या आता तयार आहेत!

Sakal

दिवाळी स्पेशल! नक्की बनवा कॅल्शियम आणि फायबरचा खजिना असणारे नाचणीच्या पिठाचे लाडू

Sakal

येथे क्लिक करा