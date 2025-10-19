बिस्किटासारख्या खुसखुशीत आणि भरपूर पदर सुटणाऱ्या गव्हाच्या शंकरपाळ्या कशा बनवाल?

Aarti Badade
दिवाळी म्हटलं की फराळ आलाच! पण मैद्याऐवजी गव्हाच्या पिठाचे शंकरपाळे (Wheat Shankarpali) हेल्दी आणि पचायला हलके असतात.
Sakal
शंकरपाळे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊसर, तोंडात टाकताच विरघळणारे होतात.
Sakal
गव्हाचे पीठ : ५ कप,दूध : १ कप,साखर (पिठी) : सव्वा कप,साजूक तूप : १ कप,वेलची पूड : अर्धा चमचा,मीठ : चवीनुसार
Sakal
पॅनवर दूध आणि पिठी साखर घालून विरघळेपर्यंत ढवळून घ्या. गॅस बंद करून त्यात तूप घाला आणि एकजीव करून मिश्रण कोमट करा.
Sakal
कोमट मिश्रणात मीठ आणि वेलची पूड घालून मिक्स करा.त्यात हळूहळू गव्हाचे पीठ घालून कणिक मळून घ्या. कणिक १० मिनिटे चांगली मळा.
Sakal
पीठाचा गोळा घेऊन ठेचा म्हणजे तो मऊ होईल.चपाती लाटून तिला गोल आकारात दुमडा, पुन्हा गोळा करा आणि पुन्हा लाटा. असे केल्याने जास्त पदर सुटतील.
Sakal
लाटलेल्या पोळीचे चौकोनी आकारात तुकडे करा.
Sakal
कढईत तेल तापवा आणि त्यात शंकरपाळे मंद आचेवर लाल होईपर्यंत तळा. मंद आचेवर तळल्याने त्या खुसखुशीत होतात आणि कमी तेलकट राहतात.
Sakal
तयार शंकरपाळे टिश्यू पेपरवर ठेवून तेल निघू द्या. बिस्किटासारख्या खुसखुशीत आणि भरपूर पदर सुटणाऱ्या गव्हाच्या शंकरपाळ्या आता तयार आहेत!
Sakal
Sakal