दिवाळी स्पेशल! नक्की बनवा कॅल्शियम आणि फायबरचा खजिना असणारे नाचणीच्या पिठाचे लाडू

नाचणीचे पीठ (Ragi Flour) वापरून बनवलेले हे लाडू पौष्टिक आणि चविष्ट असतात. नाचणीमध्ये कॅल्शियम आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असते, ज्यामुळे ते सर्वांसाठी एक उत्तम आहार आहे.
नाचणीचे पीठ,गूळ (किसलेला),साजूक तूप,वेलची पूड,बारीक केलेला सुकामेवा (बदाम, काजू, पिस्ता),डिंक (ऐच्छिक)
एका कढईत साजूक तूप गरम करा. त्यात नाचणीचे पीठ घालून मंद आचेवर भाजा. पीठ भाजल्यावर त्यातून खमंग सुगंध येऊ लागतो.
भाजलेले पीठ एका भांड्यात काढून घ्या. त्यात किसलेला गूळ आणि वेलची पूड घाला. गूळ पिठाच्या गरमीने विरघळण्यास मदत करतो. मिश्रण चांगले मिसळा.
आता बारीक केलेले ड्राय फ्रुट्स (सुकामेवा) आणि डिंक (तुम्ही वापरत असाल तर) घालून मिश्रण एकजीव करा. यामुळे लाडवांना क्रंच आणि अधिक पोषण मिळते.
मिश्रण थोडं गरम (कोमट) असतानाच त्याचे लहान लाडू वळायला सुरुवात करा. टीप : मिश्रण थंड झाल्यावर लाडू वळणे कठीण होते. मिश्रण सुटसुटीत वाटल्यास थोडे तूप घाला.
अधिक पौष्टिक करण्यासाठी तुम्ही यात किसलेले खोबरे, शेंगदाणे किंवा तीळ देखील घालू शकता. लाडू पूर्णपणे थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात ठेवा, ज्यामुळे ते जास्त दिवस टिकतात.
