डोक्यात सर्दी गेल्यास 'हे' 8 घरगुती उपाय ठरतील रामबाण

Puja Bonkile

वाफ घ्या

गरम पाण्यात वाफ घेणे नाकातील कोंडी कमी करते आणि डोक्यातील जडपणा हलका होतो.

गरम पाणी प्या

दिवसभर कोमट पाणी पिल्याने कफ पातळ होतो आणि सर्दी कमी होण्यास मदत होते.

हळदीचे दूध

रात्री झोपण्यापूर्वी हळद घातलेले गरम दूध पिल्यास घशातील खवखव आणि सर्दी कमी होते.

मीठाच्या पाण्याने गुळण्या करा

कोमट मीठ पाण्याने गुळण्या केल्याने घसा साफ राहतो.

आराम करा

पुरेशी झोप घेतल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.

नाकात सलाईन ड्रॉप्स वापरा

डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सलाईन ड्रॉप्स वापरल्यास नाक मोकळे होते.

आले-तुळशीचा काढा

नैसर्गिक घटकांमुळे सर्दी आणि डोकेदुखी कमी होते.

डॉक्टरांचा सल्ला

ताप, तीव्र डोकेदुखी किंवा 3–4 दिवसांपेक्षा जास्त त्रास असल्यास तज्ञांचा सल्ला घ्या.

