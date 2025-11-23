गिळताना त्रास? मानेत गाठ, बोलताना त्रास... हे असू शकतात गंभीर आजाराचे संकेत? लगेच तपासा!

Aarti Badade
डोके आणि मानेचा कॅन्सर (Head and Neck Cancer) हा जगातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वात सामान्य कॅन्सर आहे. याची लक्षणे सुरुवातीला सामान्य आजारांसारखी वाटतात, ज्यामुळे निदान उशिरा होते.
गिळताना त्रास होणे (Difficulty Swallowing) किंवा जळजळ जाणवणे, हे या कॅन्सरचे एक प्रमुख लक्षण असू शकते. तसेच, खाताना वेदना होणे हे देखील महत्त्वाचे चिन्ह आहे.
या कॅन्सरची महत्त्वाची चिन्हे : आवाजात बदल किंवा सातत्याने घसा दुखणे. तोंडात न भरणारी जखम किंवा लाल/पांढरे डाग दिसणे. जबड्यात कडकपणा किंवा हालचालींची अडचण.
मान किंवा जबड्यात गाठ (Lump in Neck) दिसणे. तसेच, चेहऱ्यावर सातत्याने वेदना, वजन कमी होणे, कानात वेदना किंवा कमी ऐकू येणे याकडे दुर्लक्ष करू नका.
हा कॅन्सर होण्याचा सर्वात मोठा धोका खालील घटकांमुळे वाढतो : तंबाखू सेवन, गुटखा किंवा पान-तंबाखू चघळण्याची सवय. मद्यपान (Alcohol Consumption). एचपीव्ही व्हायरस (HPV Virus) आणि खराब दंतस्वच्छता.
याशिवाय, वयोमान, किरणोत्सर्गाचा संपर्क आणि आहारात फळे-भाज्या कमी असणे, यामुळेही या कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.
जर तुम्हाला वरीलपैकी कोणतीही लक्षणे दीर्घकाळ जाणवत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. नियमित तपासणी आणि वेळेवर निदान (Early Diagnosis) जीव वाचवू शकते.
