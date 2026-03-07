सतत डोकं दुखतं? 'ही' असू शकतात पॅरालिसिस अटॅक येण्याआधीची 3 नवीन लक्षणे

सतत डोकं दुखणं

सतत डोकं दुखणं हे केवळ थकव्याचं लक्षण नसून मेंदूमध्ये होणाऱ्या बदलांचा तो एक महत्त्वाचा संकेत असू शकतो. 

'Mini Stroke'

पॅरालिसिस (पक्षाघात) येण्यापूर्वी शरीरात 'Mini Stroke' (TIA) ची काही सूक्ष्म लक्षणे दिसतात, जी अनेकदा आपण दुर्लक्ष करतो

विनाकारण तीव्र डोकेदुखी

याला वैद्यकीय भाषेत 'थंडरक्लॅप हेडॅक' (Thunderclap Headache) असेही म्हणतात, जो पॅरालिसिसच्या आधीचा मोठा इशारा असतो

Sudden Severe Headache

अचानक संतुलन बिघडणे

चालताना अचानक तोल जाणे, उभं राहताना अडखळायला होणे किंवा शरीर एका बाजूला झुकणे.

Sudden Loss of Balance

रक्तपुरवठा विस्कळीत

मेंदूच्या मागील भागातील (Cerebellum) रक्तपुरवठा विस्कळीत झाल्यास हे घडते, ज्यामुळे भविष्यात अर्धांगवायूचा धोका वाढतो

दृष्टीमध्ये अचानक बदल

एका किंवा दोन्ही डोळ्यांनी अचानक अंधुक दिसणे किंवा डोळ्यांसमोर क्षणभर अंधारी येणे.

Sudden Vision Changes

डोळ्यांना त्रास

काही रुग्णांना एका वस्तूच्या दोन प्रतिमा (Double Vision) दिसू लागतात; हे लक्षण मेंदूतील रक्तपुरवठ्यात अडथळा येत असल्याचे दर्शवते

महत्त्वाची सूचना

ही लक्षणे काही मिनिटांसाठी येऊन गायब झाली तरी त्यांना 'मिनी स्ट्रोक' मानून त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, कारण अशा रुग्णांना पुढील काही तासांत किंवा दिवसांत मोठा पॅरालिसिस अटॅक येण्याचा धोका असतो

Disclaimer

