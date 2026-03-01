इराण-अमेरिका युद्धाचे काळीज पिळवटणारे फोटो पाहा..रक्ताने माखलेल्या स्कूल बॅग, आगीचे गोळे अन् कोसळणाऱ्या इमारती

Saisimran Ghashi

उद्ध्वस्त बालपण

बॉम्बस्फोटात रक्ताने माखलेल्या स्कूल बॅग आणि विखुरलेली पुस्तके निरागस मुलांच्या मृत्यूची साक्ष देत आहेत.

आगीचे तांडव

इराणच्या प्रमुख शहरांवर होणाऱ्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे आकाशातून आगीचे गोळे कोसळताना दिसत आहेत.

कोसळणाऱ्या इमारती

शक्तिशाली बॉम्बस्फोटांमुळे गगनचुंबी इमारती पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळून मातीमोल होत आहेत.

अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा शनिवारी झालेल्या हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे

धुराचे लोट

क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर शहरांमधून निघणाऱ्या काळ्या धुराच्या लोटांनी संपूर्ण आकाश झाकोळून गेले आहे.

स्मशान शांतता

गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये आता फक्त रक्ताचे सडे आणि पडझड झालेली घरे आहेत.

हंबरडा फोडणारे नागरिक

आपल्या हक्काच्या माणसांना ढिगाऱ्याखाली शोधताना सामान्य नागरिकांचा काळीज पिळवटणारा आक्रोश ऐकू येत आहे.

मध्यपूर्वेमध्ये संघर्ष

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या मोठ्या हल्ल्यानंतर आता हा संघर्ष संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये पसरला आहे.

