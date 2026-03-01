इराण-अमेरिका युद्धाचे काळीज पिळवटणारे फोटो पाहा..रक्ताने माखलेल्या स्कूल बॅग, आगीचे गोळे अन् कोसळणाऱ्या इमारती

Saisimran Ghashi
बॉम्बस्फोटात रक्ताने माखलेल्या स्कूल बॅग आणि विखुरलेली पुस्तके निरागस मुलांच्या मृत्यूची साक्ष देत आहेत.
इराणच्या प्रमुख शहरांवर होणाऱ्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे आकाशातून आगीचे गोळे कोसळताना दिसत आहेत.
शक्तिशाली बॉम्बस्फोटांमुळे गगनचुंबी इमारती पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळून मातीमोल होत आहेत.
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा शनिवारी झालेल्या हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे
क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर शहरांमधून निघणाऱ्या काळ्या धुराच्या लोटांनी संपूर्ण आकाश झाकोळून गेले आहे.
गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये आता फक्त रक्ताचे सडे आणि पडझड झालेली घरे आहेत.
आपल्या हक्काच्या माणसांना ढिगाऱ्याखाली शोधताना सामान्य नागरिकांचा काळीज पिळवटणारा आक्रोश ऐकू येत आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या मोठ्या हल्ल्यानंतर आता हा संघर्ष संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये पसरला आहे.
