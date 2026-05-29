हेडफोनमध्ये गाणे ऐकत असताना अचानक बोलल्यास आपला आवाज का वाढतो?

Sandip Kapde
सामान्य परिस्थितीत आपण बोलताना स्वतःचा आवाज ऐकून त्याची तीव्रता नियंत्रित करत असतो.
Why Do We Speak Louder With Headphones?
esakal
आपला मेंदू सतत स्वतःच्या आवाजाचे निरीक्षण करून योग्य आवाजाची पातळी ठरवतो.
बोलताना आवाज हाडांमधूनही कानापर्यंत पोहोचतो, त्यामुळे स्वतःचा आवाज स्पष्ट ऐकू येतो.
हेडफोन कान झाकत असल्याने बाहेरील आणि स्वतःच्या आवाजाच्या जाणिवेत बदल होतो.
मोठ्या आवाजातील गाणे आपल्या बोलण्याचा आवाज झाकून टाकते.
संगीतामुळे स्वतःचा आवाज कमी ऐकू येण्याच्या प्रक्रियेला मास्किंग म्हणतात.
स्वतःचा आवाज नीट ऐकू न आल्याने मेंदूला तो खूप हलका असल्याचा भास होतो.
हा भास झाल्यावर मेंदू नकळत अधिक मोठ्याने बोलण्याची सूचना देतो.
गोंगाटाच्या वातावरणात आपोआप आवाज वाढवण्याला लोम्बार्ड इफेक्ट म्हणतात.
नॉइज-कॅन्सलिंग हेडफोन वापरल्यास हा प्रभाव अधिक तीव्र जाणवू शकतो.
फोन कॉल किंवा ऑनलाइन मीटिंगदरम्यान अनेकजण नकळत जास्त मोठ्याने बोलू लागतात.
ही संपूर्ण प्रक्रिया अनैच्छिक असते आणि बहुतेक वेळा व्यक्तीला स्वतःला त्याची जाणीवही होत नाही.
