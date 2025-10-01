फॅटी लिव्हरची समस्या? 'ही' 6 स्वस्त फळे ठरतील रामबाण उपाय!

Aarti Badade

यकृत आणि त्याचे महत्त्व

यकृत (liver) शरीरातील एक महत्त्वाचा अवयव आहे, जो रक्त शुद्ध करतो आणि आजारांपासून तुमचे रक्षण करतो. निरोगी यकृत म्हणजे निरोगी शरीर!

Best Fruits for Liver Health

|

Sakal

फळे आहेत स्वस्त औषध

बाजारात अनेक औषधे असली, तरी फळे खाणे हा यकृत निरोगी ठेवण्याचा एक सोपा आणि स्वस्त मार्ग आहे.

Best Fruits for Liver Health

|

Sakal

द्राक्षफळ (Grapefruit)

द्राक्षफळात नारिंगेनिन आणि नारिंगिन सारखे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ते यकृताची जळजळ आणि फायब्रोसिस (संसर्ग) टाळण्यास मदत करतात.

Best Fruits for Liver Health

|

Sakal

ब्लूबेरी आणि क्रॅनबेरी

या बेरीमध्ये भरपूर प्रमाणात अँथोसायनिन्स असतात. ते यकृताचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतात आणि फॅटी लिव्हरचा धोका कमी करतात.

Best Fruits for Liver Health

|

Sakal

लाल आणि जांभळी द्राक्षे

ही द्राक्षे यकृताला ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून वाचवतात. यांचा रस किंवा फळ खाल्ल्याने यकृताची अँटिऑक्सिडंट पातळी वाढते.

Best Fruits for Liver Health

|

Sakal

किवी आणि सफरचंद

किवी यकृतातील एंजाइम्स नियंत्रित करते. सफरचंदात असलेले पॉलीफेनॉल यकृतावरील चरबी कमी करण्यास मदत करतात.

Best Fruits for Liver Health

|

Sakal

अ‍ॅव्होकॅडो

अ‍ॅव्होकॅडोमध्ये असलेल्या निरोगी चरबी यकृतातील जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात. नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर (NAFLD) नियंत्रित करण्यासही मदत करते.

Best Fruits for Liver Health

|

Sakal

