हाडांचे दुखणे हलक्यात घेणे महागात पडू शकते; एम्सच्या डॉक्टरांचा इशारा!

Aarti Badade
तुमची हाडे आणि सांधे शरीराला आधार देतात. पण अनेकदा आपण त्यांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करतो.
Bone pain
Sakal
दिल्लीतील एम्स (AIIMS) येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी काही हाडांच्या वेदनांबद्दल सांगितले आहे, ज्यांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक असू शकते.
Bone pain
Sakal
जास्त वेळ चुकीच्या स्थितीत बसल्यामुळे किंवा मोबाईलच्या वापरामुळे हे दुखणे होऊ शकते. यामुळे जडपणा, डोकेदुखी आणि हालचाल करण्यात अडचण येऊ शकते.
Bone pain
Sakal
चुकीच्या पद्धतीने बसणे, झोपणे किंवा जड वस्तू उचलल्याने कंबरदुखी होऊ शकते. याकडे दुर्लक्ष केल्यास हालचाल करणे कठीण होऊ शकते.
Bone pain
Sakal
गुडघेदुखी वयाच्या ४० नंतर सामान्य आहे. यामध्ये वेदना, सूज आणि चालण्यास त्रास ही लक्षणे दिसतात.
ही समस्या खेळाडूंपुरती मर्यादित नाही. संगणक किंवा मोबाईलचा जास्त वापर करणाऱ्यांनाही कोपरामध्ये वेदना होऊ शकतात.
Sakal
जास्त टायपिंग किंवा मोबाईलच्या वापरामुळे हात आणि बोटांमध्ये सुन्नपणा किंवा मुंग्या येऊ शकतात.
Bone pain
Sakal
यापैकी कोणत्याही वेदनांकडे दुर्लक्ष करू नका. जर वेदना सतत होत असतील तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Bone pain
Sakal
Control Diabetes Naturally The Power of Jamun Seeds
Sakal