लवंग तोंडात ठेवून झोपल्याने शरीरात काय बदल होतो ?

Yashwant Kshirsagar

आरोग्यासाठी फायदेशीर

लवंग केवळ अन्नाची चव वाढवण्यासाठीच नव्हे तर तुमच्या आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आहे.

घटक

लवंगेमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात असतात—आणि हे सर्व घटक शरीरासाठी अत्यंत गुणकारी ठरतात.

फायदे

पण तुम्हाला हे माहित आहे का, की तोंडात लवंग ठेवून झोपण्याचे काही विशिष्ट फायदे आहेत?

झोप

तोंडात लवंग ठेवून झोपल्याने नेमके कोणते फायदे होतात, हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

दाढदुखी

रात्री झोपण्यापूर्वी तोंडात एक किंवा दोन लवंगा ठेवल्यास दातदुखी आणि हिरड्यांच्या सूजेपासून आराम मिळतो.

हानिकारक जिवाणू

तोंडात असलेल्या हानिकारक जिवाणूंचा नाश करून, लवंग तोंडाची दुर्गंधी दूर करण्यासही मदत करते.

सर्दीवर उपाय

सर्दी किंवा खोकला झाला असताना कफ बाहेर काढण्यास लवंग मदत करते, तसेच घशाची जळजळ किंवा खवखव शांत करण्यासही ती गुणकारी ठरते.

सूचना

हा लेख इंटरनेटवरील माहितीच्या आधारे लिहिला आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही. कोणतीही कृती करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

