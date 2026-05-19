उन्हाळ्यातील अमृत फळ! ताडगोळे खाल्ल्याने किडनीसह 'या' 6 समस्या होतात दूर

Aarti Badade
उन्हाळ्याच्या कडक उकाड्यात ताडगोळे (Ice Apple) खाणे शरीरासाठी अत्यंत गुणकारी आणि फायदेशीर मानले जाते.
Health benefits of eating tadgola in summer
Sakal
ताडगोळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर असल्याने ते उन्हाळ्यात डिहायड्रेशन रोखते आणि शरीराचा थकवा झटक्यात दूर करते.
Health benefits of eating tadgola in summer
Sakal
या फळाची प्रवृत्ती अत्यंत थंड असल्यामुळे हे शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवून उन्हाळ्यातील उष्माघाताचा (Heat Stroke) धोका टाळते.
Health benefits of eating tadgola in summer
Sakal
पचायला अतिशय हलके असलेले ताडगोळे खाल्ल्याने ॲसिडिटी, छातीतील जळजळ आणि बद्धकोष्ठता यांसारखे पोटाचे विकार दूर होतात.
Health benefits of eating tadgola in summer
Sakal
उन्हाळ्यात कडक घाम आणि उष्णतेमुळे त्वचेवर येणारे लाल रॅशेस किंवा घामोळ्यांची समस्या कमी करण्यासाठी ताडगोळा खाणे फायदेशीर ठरते.
Health benefits of eating tadgola in summer
Sakal
यातील व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात, ज्यामुळे उन्हाळ्यातील उलट्या, जुलाब आणि बॅक्टेरियल संसर्ग टळतो.
Health benefits of eating tadgola in summer
Sakal
अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध असलेला ताडगोळा रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि किडनीचे आरोग्य जपण्यासही मदत करतो.
Health benefits of eating tadgola in summer
Sakal
Health benefits of drinking coffee daily
Sakal