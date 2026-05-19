उन्हाळ्यातील अमृत फळ! ताडगोळे खाल्ल्याने किडनीसह 'या' 6 समस्या होतात दूर

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील निसर्गाचे वरदान

उन्हाळ्याच्या कडक उकाड्यात ताडगोळे (Ice Apple) खाणे शरीरासाठी अत्यंत गुणकारी आणि फायदेशीर मानले जाते.

Health benefits of eating tadgola in summer

शरीराला नैसर्गिकरित्या हायड्रेट ठेवते

ताडगोळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर असल्याने ते उन्हाळ्यात डिहायड्रेशन रोखते आणि शरीराचा थकवा झटक्यात दूर करते.

उष्माघाताच्या धोक्यापासून सर्वोत्तम बचाव

या फळाची प्रवृत्ती अत्यंत थंड असल्यामुळे हे शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवून उन्हाळ्यातील उष्माघाताचा (Heat Stroke) धोका टाळते.

ॲसिडिटी आणि पोटाच्या समस्यांवर गुणकारी

पचायला अतिशय हलके असलेले ताडगोळे खाल्ल्याने ॲसिडिटी, छातीतील जळजळ आणि बद्धकोष्ठता यांसारखे पोटाचे विकार दूर होतात.

उन्हाळ्यातील त्वचेच्या पुरळांपासून आराम

उन्हाळ्यात कडक घाम आणि उष्णतेमुळे त्वचेवर येणारे लाल रॅशेस किंवा घामोळ्यांची समस्या कमी करण्यासाठी ताडगोळा खाणे फायदेशीर ठरते.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून संसर्गापासून रक्षण

यातील व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात, ज्यामुळे उन्हाळ्यातील उलट्या, जुलाब आणि बॅक्टेरियल संसर्ग टळतो.

मधुमेह आणि किडनीसाठी उत्तम

अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध असलेला ताडगोळा रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि किडनीचे आरोग्य जपण्यासही मदत करतो.

