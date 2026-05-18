रोज एक कप कॉफी पिल्याने काय होते?

Aarti Badade

रोजच्या जीवनाचा एक भाग

दररोज सकाळी किंवा कामाच्या गडबडीत एक कप गरमागरम कॉफी पिणे हा आपल्यापैकी अनेकांच्या रोजच्या जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

Health benefits of drinking coffee daily



Sakal

ऊर्जा आणि एकाग्रता वाढते

कॉफीमध्ये असणारे 'कॅफिन' आपल्या मेंदूला त्वरित सक्रिय करते, ज्यामुळे शरीराचा थकवा कमी होऊन कोणत्याही कामात लक्ष केंद्रित करण्यास मोठी मदत होते.

मूड आणि तणाव कमी होतो

काही वैद्यकीय संशोधनांनुसार, मर्यादित प्रमाणात कॉफी घेतल्यास ती मानसिक थकवा दूर करते, मूड फ्रेश ठेवते आणि तणाव कमी करण्यास मदत करते.

मेटाबॉलिझम वाढवून कॅलरीज बर्न होतात

कॉफी शरीरातील मेटाबॉलिझम (पचनवेग) वाढवण्यास मदत करते. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त कॅलरीज बर्न होण्याची प्रक्रिया सुलभ होते.

अँटीऑक्सिडंट्सचा उत्तम स्त्रोत

कॉफीमध्ये मुबलक प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील अंतर्गत पेशींचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात.

अति सेवन करणे ठरेल घातक

कॉफी आरोग्यासाठी फायदेशीर असली, तरी तिचे अतिसेवन करणे टाळले पाहिजे. जास्त कॉफी पिल्याने झोप न येणे किंवा अस्वस्थता वाढणे अशा समस्या होऊ शकतात.

समतोल राखणे आहे गरजेचे

दिवसभरात केवळ एक किंवा दोन कप कॉफी आरोग्यदायी ठरू शकते. त्यामुळे कॉफीचा आस्वाद घ्या, पण आरोग्याचा समतोल राखूनच!

