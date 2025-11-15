रात्री शांत झोप हवीये? मग करा 'हा' एकच सिक्रेट उपाय..जो तुम्हाला आजवर कोणीच सांगितला नसेल

Saisimran Ghashi

शांत झोपेची गरज

रात्री अत्यंत व्यवस्थित झोप घेणे शरीरासाठी खूप महत्वाचे असते

good sleep importance

|

esakal

झोपेच्या समस्या

पण ताणतनाव किंवा अनेक शारीरिक व्याधीमुळे झोपेची अडचण होते

sleeping problem causes

|

esakal

रामबाण उपाय

पण शांत झोपेसाठी आम्ही तुम्हाला एकदम रामबाण उपाय सांगणार आहे

sleeping remedies

|

esakal

बेंबीत थेंबभर तेल

रात्री झोपण्यापूर्वी बेंबीत थेंबभर तेल सोडून झोपण्याचे अनेक फायदे आहेत

belly button oiling benefits

|

esakal

हार्मोनल इमबॅलेन्स

यामुळे हार्मोनल इमबॅलेन्स ठीक होतो

how to control harmonal imbalance

|

esakal

शांत झोप

रात्री शांत झोप लागते

navel oiling benefits for sleep

|

esakal

ताणतनाव

याने ताण कमी होतो

navel oiling reduces stress

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

|

esakal

बर्फातले फोटो बनवण्याचा ट्रेंड! Snow AI इमेज बनवा एका क्लिकवर

Gemini AI snowfall images prompt

|

esakal

येथे क्लिक करा