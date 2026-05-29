Health Benefits of Bhakri : दररोज भाकरी खाल्ल्याने काय होते?

भाकरी ही आपल्या पारंपरिक आहारातील अत्यंत पौष्टिक आणि आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ मानली जाते. ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीपासून तयार होणारी भाकरी शरीराला अनेक महत्त्वाचे फायदे देते.
नियमित भाकरीचे सेवन केल्याने शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा मिळते, वजन नियंत्रणात राहते आणि रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत होते.
भाकरी खाल्ल्यानंतर बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि अतिरिक्त खाणे टाळले जाते. यामुळे वजन कमी करण्यासाठी किंवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भाकरी उपयुक्त ठरते.
भाकरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आढळते. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होते. तसेच आतड्यांचे आरोग्यही चांगले राहते.
भाकरीतील फायबर्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. तसेच रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यासही सहाय्य करतात, ज्यामुळे हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.
ज्वारी आणि नाचणीची भाकरी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी आहारात या भाकरींचा समावेश केल्यास फायदा होऊ शकतो.
बाजरी आणि ज्वारीची भाकरी शरीराला भरपूर ऊर्जा देते. त्यामुळे थकवा कमी होतो आणि दिवसभर शरीरात ताकद टिकून राहते.
विशेषतः नाचणीच्या भाकरीमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे हाडे आणि दात मजबूत राहण्यास मदत होते. वाढत्या वयातील मुलांसाठी आणि महिलांसाठी नाचणीची भाकरी विशेष फायदेशीर मानली जाते.
