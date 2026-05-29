Health Benefits of Bhakri : दररोज भाकरी खाल्ल्याने काय होते?

बाळकृष्ण मधाळे

भाकरीचे आरोग्यदायी फायदे

भाकरी ही आपल्या पारंपरिक आहारातील अत्यंत पौष्टिक आणि आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ मानली जाते. ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीपासून तयार होणारी भाकरी शरीराला अनेक महत्त्वाचे फायदे देते.

Health Benefits of Eating Bhakri Daily

नियमित भाकरी खाल्ल्यास काय होते?

नियमित भाकरीचे सेवन केल्याने शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा मिळते, वजन नियंत्रणात राहते आणि रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत होते.

वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

भाकरी खाल्ल्यानंतर बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि अतिरिक्त खाणे टाळले जाते. यामुळे वजन कमी करण्यासाठी किंवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भाकरी उपयुक्त ठरते.

पचनक्रिया सुधारते

भाकरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आढळते. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होते. तसेच आतड्यांचे आरोग्यही चांगले राहते.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

भाकरीतील फायबर्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. तसेच रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यासही सहाय्य करतात, ज्यामुळे हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.

मधुमेहींसाठी फायदेशीर

ज्वारी आणि नाचणीची भाकरी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी आहारात या भाकरींचा समावेश केल्यास फायदा होऊ शकतो.

शरीराला ऊर्जा मिळते

बाजरी आणि ज्वारीची भाकरी शरीराला भरपूर ऊर्जा देते. त्यामुळे थकवा कमी होतो आणि दिवसभर शरीरात ताकद टिकून राहते.

हाडे मजबूत होतात

विशेषतः नाचणीच्या भाकरीमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे हाडे आणि दात मजबूत राहण्यास मदत होते. वाढत्या वयातील मुलांसाठी आणि महिलांसाठी नाचणीची भाकरी विशेष फायदेशीर मानली जाते.

