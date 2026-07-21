कापूराचा असा वापर करा; मिळतील 7 आरोग्यदायी फायदे!

Aarti Badade

कापूर का ठरतो गुणकारी?

कापूर औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असून योग्य पद्धतीने वापरल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

Health Benefits of Camphor

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Sakal

सांधेदुखीवर आराम

खोबरेल किंवा मोहरीच्या तेलात कापूर मिसळून मालिश केल्यास स्नायू आणि सांधेदुखी कमी होण्यास मदत होते.

Health Benefits of Camphor

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Sakal

सर्दी-कफावर उपाय

गरम पाण्यात कापूर टाकून वाफ घेतल्याने नाक मोकळे होण्यास आणि कफ कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Health Benefits of Camphor

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Sakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

कापुरातील अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल गुणधर्म त्वचेवरील खाज, पुरळ आणि किरकोळ संसर्ग कमी करण्यास मदत करतात.

Health Benefits of Camphor

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Sakal

केसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

खोबरेल तेलात कापूर मिसळून टाळूला मसाज केल्यास कोंडा आणि टाळूवरील खाज कमी होण्यास मदत होते.

Health Benefits of Camphor

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Sakal

तणाव कमी करण्यास मदत

कापुराचा सुगंध मन शांत ठेवण्यास मदत करतो, त्यामुळे तणाव कमी होऊन चांगली झोप लागू शकते.

Health Benefits of Camphor

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Sakal

कापूर वापरताना घ्या काळजी

कापूर नेहमी तेलात मिसळूनच वापरा. थेट त्वचेवर लावणे किंवा खाणे टाळा. कोणतीही समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Health Benefits of Camphor

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Sakal

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Sakal

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