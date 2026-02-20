उपाशीपोटी वेलची खाण्याचा आरोग्याला फायदा की तोटा ?

Yashwant Kshirsagar

चव आणि सुंगध

वेलची हा मसाल्यातील महत्त्वाचा पदार्थ आहे. भाज्यांची चव आणि सुगंध वाढवण्यासाठी वेलचीचा वापर केला जातो.

जीवनसत्त्वे

वेलचीमध्ये फायटोकेमिकल्स, अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि कॅल्शियमसारखे अनेक खनिजे असतात.

फायदे

पण रिकाम्या पोटी वेलची खाण्याचे फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का?

रोगप्रतिकारशक्ती

रिकाम्या पोटी वेलची खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती देखील मजबूत होते.

पचन सुधारणा

वेलचीमधील फायबर आणि टॅनिन पचन सुधारतात.

रक्तदाब नियंत्रित

वेलची खाणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते.

त्वचेसाठी फायदेशीर

वेलचीमधील जीवनसत्त्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला उजळवतात आणि डाग कमी करतात.

मानसिक तणाव

झोपण्यापूर्वी वेलची खाल्ल्याने मानसिक ताण कमी होण्यास आणि चांगली झोप येण्यास मदत होते.

