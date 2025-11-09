चॉकलेट आईस्क्रीम खाल्ल्याने खरोखरच मानसिक ताण कमी होतो?

Yashwant Kshirsagar

मूड

चॉकलेट आइस्क्रीममधील थियोब्रोमाइन आणि कॅफिन मेंदूमध्ये डोपामाइन सोडतात, ज्यामुळे मूड सुधारतो.

वेदना

विज्ञान असे सुचवते की आईस्क्रीमचा थंडपणा नसा सुन्न करते आणि मन शांत करते यामुळे शारीरिक आणि मानसिक वेदना कमी करते.

एंडोर्फिन

गोड पदार्थ खाल्ल्याने शरीरात एंडोर्फिन सोडले जातात, जे आनंदाची भावना वाढवतात आणि तात्पुरते दुःख विसरण्यास मदत करतात.

चेहऱ्यावर हास्य

आईस्क्रीमचा प्रत्येक स्कूप बालपणीच्या आठवणी जागवतो, त्या आठवणी हृदय हलके करतात आणि चेहऱ्यावर हास्य आणतात.

मेंदूला सिग्नल

तुम्ही आईस्क्रीम खाताच मेंदूला बक्षीस सिग्नल मिळतो, जो त्वरित शांत होतो आणि तुम्हाला आनंदी वाटतो.

चवीचा गोडवा

तीव्र चॉकलेट चवीचा गोडवा हृदयाच्या ताणावर मलम म्हणून काम करतो,अंतर्गत चिंता कमी करतो.

स्थिर मेंदू

थोडीसा थंडावा आणि गोडवा मेंदूला पुन्हा स्थिर करतो, हळूहळू भावनिक वेदना कमी करतो.

तात्पुरते समाधान

पण हे तात्पुरते समाधान आहे.चॉकलेट आईस्क्रीम जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

सूचना

वरील लेख इंटरनेटवरील सामान्य माहितीवर आधारित आहे, सकाळ याची कोणतीही पुष्टी करत नाही.

