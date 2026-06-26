चॉकलेट खाल्ल्याने शरीराला किती पोषक तत्व मिळतात!

Aarti Badade

दुधाच्या चॉकलेटपेक्षा डार्क चॉकलेट

लहान-मोठ्या सर्वांच्या आवडत्या चॉकलेट प्रकारांमध्ये केवळ 'डार्क चॉकलेट' आरोग्यासाठी खरे फायदेशीर मानले जाते, ज्याचा एक छोटा तुकडा आहारात समाविष्ट करता येतो.

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

शरीराला ऊर्जा देणाऱ्या

१०० ग्रॅम डार्क चॉकलेटमधून शरीराला ११.९ ग्रॅम कॅल्शियम, २२८ मिलिग्रॅम आयर्न (लोह), ३०८ मिलिग्रॅम मॅग्नेशियम आणि मुबलक पोटॅशियम सारखे आवश्यक मिनरल्स मिळतात.

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

त्वचा आणि डोळ्यांचे रक्षण

या चॉकलेटच्या १०० ग्रॅमच्या तुकड्यातून व्हिटॅमिन-ए, १९ मायक्रोग्रॅम कॅरोटीन बीटा, ०.५९ मिलिग्रॅम व्हिटॅमिन-ई आणि आरोग्यासाठी उत्तम असणारे 'नियासिन' मिळते.

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

उत्तम पचनक्रियेसाठी

डार्क चॉकलेटच्या १०० ग्रॅम प्रमाणात ७.७९ ग्रॅम प्रथिने (प्रोटिन्स) आणि १०.९ ग्रॅम डायटरी फायबर असते, जे शरीराची पचनशक्ती मजबूत राखण्यास मदत करते.

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

मेंदूतील रक्ताभिसरण

डार्क चॉकलेट खाल्ल्याने मेंदूतील रक्ताचा प्रवाह वेगाने सुधारतो, मानसिक तणाव झटक्यात कमी होतो आणि कामावरील एकाग्रता वाढवण्यास मोठी मदत होते.

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

हृदय आणि रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य

यामध्ये असणारे 'फ्लेव्होनॉइड्स' शरीरातील रक्तवाहिन्यांना कमालीचे लवचिक बनवतात, ज्यामुळे हृदयाचे कार्य सुधारून हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

झटपट ऊर्जा मिळवण्यासाठी

डार्क चॉकलेटमधील अँटी-ऑक्सिडंट्स त्वचेला चमकदार बनवतात आणि शरीराला झटपट ऊर्जा देतात, मात्र याचे सेवन नेहमी अत्यंत मर्यादित प्रमाणातच करावे.

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

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Sakal

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