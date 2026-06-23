नियमित बदाम दूध पिण्याने शरीरात काय घडते?

Aarti Badade
बदाम दुधामध्ये जीवनसत्त्वे (विशेषतः व्हिटॅमिन ई) आणि कॅल्शियम मुबलक प्रमाणात असते, जे शरीराला थकवा दूर करून प्रचंड ऊर्जा देते.
Health benefits of drinking almond milk
Sakal
साखरेविरहित (Unsweetened) बदाम दुधामध्ये कॅलरीज आणि फॅट्सचे प्रमाण खूप कमी असते, ज्यामुळे शरीराची अतिरिक्त चरबी वेगाने घटते.
Health benefits of drinking almond milk
Sakal
या दुधातील शक्तिशाली 'व्हिटॅमिन ई' अँटी-ऑक्सिडंट म्हणून काम करते, ज्यामुळे त्वचा तजेलदार बनते आणि चेहऱ्यावरील वृद्धत्वाच्या खुणा रोखल्या जातात.
Health benefits of drinking almond milk
Sakal
गायी-म्हशीच्या दुधाची ॲलर्जी (लॅक्टोज इनटॉलरन्स) असलेल्यांसाठी हे लॅक्टोज-मुक्त दूध पचनाच्या सर्व समस्या दूर करणारा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
Health benefits of drinking almond milk
Sakal
बदाम दुधात कोलेस्ट्रॉल नसते आणि हेल्दी अनसॅच्युरेटेड फॅट्स असतात, जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवून हृदयाचे आरोग्य मजबूत राखतात.
Health benefits of drinking almond milk
Sakal
कॅल्शियमच्या उच्च प्रमाणामुळे शरीराची हाडे व दात बळकट होतात आणि संसर्गाविरुद्ध लढण्याची शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
Health benefits of drinking almond milk
Sakal
बाजारातील बदाम दुधात अतिरिक्त साखर असू शकते, तसेच ज्यांना नट्सची (Nut Allergy) ॲलर्जी आहे त्यांनी याचे सेवन करणे टाळावे.
Health benefits of drinking almond milk
Sakal
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal