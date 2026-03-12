उन्हाळ्यात ताक पिणं का असतं महत्त्वाचं?

Anushka Tapshalkar
उन्हाळ्यात ताक प्यायल्याने शरीर थंड राहते, उष्माघात आणि दाह टाळता येतो.
ताकातील प्रोबायोटिक्स मुळे चांगल्या जिवाणूंचा वाढ होतो, जे पचन सुलभ करतात आणि गॅस, फुगणे, आम्लता कमी करतात.
उन्हाळ्यात घामाने गमावलेली पाणी आणि खनिजे ताकाने परत मिळतात, विशेषतः थोडासा मीठ किंवा काळे मीठ घालल्यास.
ताक कमी कॅलरी आणि फॅटमध्ये असते, तरी पोट भरलेले राहते, त्यामुळे वजन व्यवस्थापन सोपे होते.
ताक शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि तजेलदार दिसते.
ताकातील प्रोबायोटिक्स आतड्याचे आरोग्य सुधारतात, जे थेट रोगप्रतिकारक शक्तीशी संबंधित आहे.
ताक हलके, पचायला सोपे असून लहान मुलं, प्रौढ आणि वृद्ध सर्वांसाठी योग्य आहे.
ताक शरीर स्वच्छ ठेवतो आणि यकृत कार्य सुधारतो. जीरं आणि हिंग यासारख्या मसाल्यांनी पचन आणि डिटॉक्स गुण वाढतात.
