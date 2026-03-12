उन्हाळ्यात ताक पिणं का असतं महत्त्वाचं?

Anushka Tapshalkar

शरीर थंड ठेवते

उन्हाळ्यात ताक प्यायल्याने शरीर थंड राहते, उष्माघात आणि दाह टाळता येतो.







पचन सुधारते आणि आम्लता कमी करते

ताकातील प्रोबायोटिक्स मुळे चांगल्या जिवाणूंचा वाढ होतो, जे पचन सुलभ करतात आणि गॅस, फुगणे, आम्लता कमी करतात.







हायड्रेशन आणि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखते

उन्हाळ्यात घामाने गमावलेली पाणी आणि खनिजे ताकाने परत मिळतात, विशेषतः थोडासा मीठ किंवा काळे मीठ घालल्यास.







वजन कमी करण्यात मदत

ताक कमी कॅलरी आणि फॅटमध्ये असते, तरी पोट भरलेले राहते, त्यामुळे वजन व्यवस्थापन सोपे होते.







त्वचेचा आरोग्य सुधारते

ताक शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि तजेलदार दिसते.







रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

ताकातील प्रोबायोटिक्स आतड्याचे आरोग्य सुधारतात, जे थेट रोगप्रतिकारक शक्तीशी संबंधित आहे.







सर्व वयोगटांसाठी सहज पचते

ताक हलके, पचायला सोपे असून लहान मुलं, प्रौढ आणि वृद्ध सर्वांसाठी योग्य आहे.







नैसर्गिक डिटॉक्सिफायर

ताक शरीर स्वच्छ ठेवतो आणि यकृत कार्य सुधारतो. जीरं आणि हिंग यासारख्या मसाल्यांनी पचन आणि डिटॉक्स गुण वाढतात.





आणखी वाचा