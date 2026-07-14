दूधात फक्त 1 चमचा मध मिसळा; शरीराला मिळतील 'हे' जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni
दूध आणि मध असं कॉम्बिनेशन आहे, ज्याचे शरीराला अनेक फायदे आहेत. दूधात एक चमचा मध टाकून पिल्यास शरीराला कोणते फायदे होतात जाणून घेऊया...
Honey and milk before bedtime benefits
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दूध आणि मध एकत्र पिल्यानं शरीरातील अॅसिडिटी आणि गॅस सारख्या समस्या कमी होतात.
Milk With Honey
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दूधात कॅल्शियम असतं तर मध शरीराला मजबूत बनवतं. त्यामुळे दूध आणि मध पिल्यास शरीर सुदृढ राहतं.
Immunity Booster
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दूधात मध मिसळून पिल्यास चांगली झोप लागते. तसंच तणाव सुद्धा कमी होतो.
Better Sleep
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दूध आणि मध एकत्र पिल्यास शरीरात इम्यूनिटी वाढते.
Energy Booster,
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तुम्हाला जर चमकदार त्वचा हवी असेल तर नियमितपणे दूध आणि मध एकत्र पिणं फायदेशीर ठरेल.
Honey milk benefits for glowing skin
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दूध आणि मधाचं कॉम्बिनशन शरीराला कार्बोहाइड्रेट आणि प्रोटीन देतं. त्यामुळे दिवसभर तुमची एनर्जिटीक राहतात.
Health Tips,
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जर तुम्हाला खोकला-सर्दी असेल तर दूधात मध मिसळून पिल्यात लगेच फायदा होतो.
Natural Remedy,
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Eat Curd During the Monsoon
Sakal