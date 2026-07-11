आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात दही खावं का? जाणून घ्या काय सांगतात तज्ज्ञ

Aarti Badade

पावसाळ्यात दही खाणं योग्य की अयोग्य?

या ऋतूमध्ये दही खाण्याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. जाणून घ्या तज्ज्ञ आणि आयुर्वेद काय सांगतात.

Eat Curd During the Monsoon

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sakal

आयुर्वेद काय सांगतो?

आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात दही खाल्ल्याने काही व्यक्तींमध्ये कफ आणि पित्त वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दही मर्यादित प्रमाणात खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

पचनशक्तीवर होतो परिणाम

पावसाळ्यात पचनक्रिया तुलनेने मंदावते. त्यामुळे जास्त प्रमाणात दही खाल्ल्यास ते पचायला जड जाऊ शकते.

Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

दह्याचेही आहेत फायदे

दह्यामध्ये असलेले प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास, पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

दही कसं खावं?

फ्रीजमधील थंड दह्याऐवजी ताजं आणि रूम टेम्परेचरवरचं दही खाणं अधिक योग्य मानलं जातं.

Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

रात्री दही खाणं टाळा

तज्ज्ञांच्या मते, रात्रीच्या वेळी दही खाण्याऐवजी दिवसाच्या वेळेत त्याचे सेवन करणं अधिक फायदेशीर ठरू शकतं.

Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

कोणांनी विशेष काळजी घ्यावी?

सर्दी, खोकला, घसा दुखणे किंवा सांधेदुखीचा त्रास असल्यास दही मर्यादित प्रमाणात खावे किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

प्रकृतीनुसार घ्या निर्णय

प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते. त्यामुळे आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे नेहमीच योग्य ठरते.

Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

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Sakal

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