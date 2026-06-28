पावसाळ्यात मटणाचे सूप पिण्याचे शरीरावर काय बदल होतात?

Aarti Badade
पावसाळ्यात मटणाचे (विशेषतः पाया) सूप पिल्याने दमट हवामानामुळे शरीरात आलेला सुस्ती-थकवा झटक्यात दूर होऊन शरीराला प्रचंड ऊर्जा मिळते.
Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup
Sakal
मटणाच्या सूपमध्ये व्हिटॅमिन बी-१२, झिंक, लोह आणि प्रथिनांचे प्रमाण मुबलक असल्याने पावसाळी ऋतूत शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमालीची मजबूत होते.
Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup
Sakal
पावसाळ्यात जठराग्नी मंदावल्यामुळे उद्भवणाऱ्या पोटाच्या समस्यांवर सूपमधील 'जिलेटिन' अत्यंत गुणकारी ठरते आणि पचनक्रिया पूर्णपणे सुरळीत करते.
Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup
Sakal
हाडांचे सूप मंद आचेवर शिजवल्यामुळे त्यातून कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि कोलेजन बाहेर पडते, जे पावसाळी दिवसांत सांधेदुखी व हाडांचे आजार बरे करते.
Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup
Sakal
पावसाळ्यात गरम-गरम मटणाचे सूप प्यायल्यामुळे छातीतील साचलेला कफ सहज मोकळा होतो आणि घशाची जळजळ, सर्दी व तापापासून त्वरित आराम मिळतो.
Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup
Sakal
पावसाळ्यात अनेकांना नकळत डिहायड्रेशनचा त्रास होतो; अशा वेळी सूपच्या सेवनाने शरीराला आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स आणि पाण्याचा समतोल पुरवठा मिळतो.
Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup
Sakal
बीबीसी न्यूज मराठीनुसार, मटणाचे सूप शरीरातील सर्व आवश्यक पोषक घटकांची कमतरता अत्यंत नैसर्गिकरीत्या आणि वेगाने भरून काढण्यासाठी सर्वोत्तम मानले जाते.
Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup
Sakal
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal