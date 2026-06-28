पावसाळ्यात मटणाचे सूप पिण्याचे शरीरावर काय बदल होतात?

Aarti Badade

थकवा घालवून शरीराला देते झटपट ऊर्जा

पावसाळ्यात मटणाचे (विशेषतः पाया) सूप पिल्याने दमट हवामानामुळे शरीरात आलेला सुस्ती-थकवा झटक्यात दूर होऊन शरीराला प्रचंड ऊर्जा मिळते.

Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup

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Sakal

मुबलक प्रथिने आणि रोगप्रतिकारशक्ती

मटणाच्या सूपमध्ये व्हिटॅमिन बी-१२, झिंक, लोह आणि प्रथिनांचे प्रमाण मुबलक असल्याने पावसाळी ऋतूत शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमालीची मजबूत होते.

Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup

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Sakal

मंदावलेली पचनक्रिया

पावसाळ्यात जठराग्नी मंदावल्यामुळे उद्भवणाऱ्या पोटाच्या समस्यांवर सूपमधील 'जिलेटिन' अत्यंत गुणकारी ठरते आणि पचनक्रिया पूर्णपणे सुरळीत करते.

Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup

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Sakal

कोलेजन आणि कॅल्शियम

हाडांचे सूप मंद आचेवर शिजवल्यामुळे त्यातून कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि कोलेजन बाहेर पडते, जे पावसाळी दिवसांत सांधेदुखी व हाडांचे आजार बरे करते.

Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup

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Sakal

छातीतील कफ

पावसाळ्यात गरम-गरम मटणाचे सूप प्यायल्यामुळे छातीतील साचलेला कफ सहज मोकळा होतो आणि घशाची जळजळ, सर्दी व तापापासून त्वरित आराम मिळतो.

Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup

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Sakal

शरीरातील पाण्याची पातळी नियंत्रित

पावसाळ्यात अनेकांना नकळत डिहायड्रेशनचा त्रास होतो; अशा वेळी सूपच्या सेवनाने शरीराला आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स आणि पाण्याचा समतोल पुरवठा मिळतो.

Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup

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Sakal

अर्क

बीबीसी न्यूज मराठीनुसार, मटणाचे सूप शरीरातील सर्व आवश्यक पोषक घटकांची कमतरता अत्यंत नैसर्गिकरीत्या आणि वेगाने भरून काढण्यासाठी सर्वोत्तम मानले जाते.

Health Benefits of Drinking Mutton Paya Soup

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Sakal

भिजवलेले शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला फायदे मिळतात का ?

Health Benefits of Eating Soaked Peanuts

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Sakal

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