भिजवलेले शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला फायदे मिळतात का ?

Aarti Badade
शेंगदाणे ही पोषक तत्वांची खाण असून, महागडे सुके मेवे (Dry Fruits) रोज खाणे परवडत नसेल तर शेंगदाणे हा शरीराला ताकद देणारा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
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या छोट्या दाण्यांमध्ये व्हिटॅमिन-ई सोबतच मुबलक प्रोटीन, फायबर, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन-बी आणि फॉस्फरस सारखे घटक आढळतात.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal
शेंगदाण्यांमध्ये हाय कॅलरीज आणि हेल्दी फॅट्स असतात, ज्यामुळे याचे सेवन केल्याने शरीराला लगेच ताकद मिळते आणि जुनाट अशक्तपणा दूर होतो.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal
जर तुम्ही हाडे दुखणे किंवा संधीवाताच्या (Arthritis) समस्येने त्रस्त असाल, तर शेंगदाण्यांमधील पोषक तत्वे हा त्रास कमी करण्यासाठी वरदान ठरतात.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal
नियमित शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीरातील ब्लड सर्क्युलेशन वेगाने सुधारते आणि यातील हेल्दी फॅट्स घातक 'बॅड कोलेस्ट्रॉल' कमी करून हृदय निरोगी ठेवतात.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal
शेंगदाणे भाजून किंवा उकडून खाण्यापेक्षा रात्रभर पाण्यात भिजवून सकाळी नाश्त्यात खाल्ल्यास पोटाच्या आणि पचनसंस्थेच्या सर्व तक्रारी झटक्यात दूर होतात.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal
रोज रात्री एक वाटी शेंगदाणे अर्धा लीटर पाण्यात भिजत ठेवावे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उपाशी पोटी चावून खाल्ल्यास शरीराला त्याचे १००% फायदे मिळतात.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal
Health Benefits of Drinking Tulsi Water
Sakal