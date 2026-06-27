सकाळी रिकाम्या पोटी तुळशीचे पाणी प्या! अनेक आजारांपासून राहाल दूर

Aarti Badade

रोगप्रतिकारक शक्ती

तुळशीमध्ये मुबलक प्रमाणात अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे शरीराची विविध आजारपण आणि संसर्गाविरुद्ध (Infections) लढण्याची क्षमता कमालीची मजबूत होते.

Health Benefits of Drinking Tulsi Water

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Sakal

मान्सूनमधील सर्दी-खोकल्यापासून

यात असणारे अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुणधर्म बदलत्या ऋतूतील आजार, जुनाट सर्दी, खोकला आणि घशातील वेदनादायक खवखव दूर ठेवतात.

Health Benefits of Drinking Tulsi Water

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Sakal

पोटाचे आरोग्य

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी तुळशीचे पाणी पिल्याने पोटातील आम्लपित्त (Acidities) कमी होते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास मिटतो आणि चयापचय क्रिया नियंत्रित राहते.

Health Benefits of Drinking Tulsi Water

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Sakal

मानसिक तणाव वाढवणारे

तुळशीच्या पाण्याचे नियमित सेवन शरीरातील तणाव निर्माण करणारे 'कॉर्टिसोल' हार्मोन नियंत्रित ठेवून मेंदूला आणि मनाला गाढ शांतता प्रदान करते.

Health Benefits of Drinking Tulsi Water

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Sakal

यकृताला पूर्णपणे स्वच्छ करणारे

हे एक उत्कृष्ट नैसर्गिक डिटॉक्स पेय आहे, जे यकृतामधील सर्व विषारी कचरा बाहेर टाकून त्याची कार्यक्षमता दुप्पट वेगाने सुधारते.

Health Benefits of Drinking Tulsi Water

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Sakal

रक्तातील साखर आणि रक्तदाब

तुळशीच्या पानांमधील नैसर्गिक गुणधर्म रक्तातील साखरेची पातळी आणि हाय ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो.

Health Benefits of Drinking Tulsi Water

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Sakal

श्वसनाचे विकार

दररोज सकाळी या पाण्याचे सेवन केल्याने फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढून श्वसनाचे सर्व जुनाट विकार दूर राहतात आणि शरीर दिवसभर उत्साही राहते.

Health Benefits of Drinking Tulsi Water

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Sakal

चॉकलेट खाल्ल्याने शरीराला किती पोषक तत्व मिळतात!

Health Benefits of Dark Chocolate

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Sakal

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