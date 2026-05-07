उन्हाळ्यात शेवग्याच्या शेंगा खाल्ल्यास काय होतं?

Apurva Kulkarni

पचनाच्या समस्या

उन्हाळ्यात पचनाच्या समस्या जाणवतात. तेव्हा शेवगा तुमचं पोट नीट आणि साफ ठेवण्यासाठी मदत करतं.

वाईट घटक

शेवग्याच्या शेंगा या शरीरातील वाईट घटक काढण्यास मदत करतात. त्यामुळे शरीर फ्रेश राहतं.

थंडावा

उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता वाढते आणि ऊर्जा कमी होतो. त्यामुळे शेवग्याच्या शेंगा शरीराला थंडावा देण्याचं काम करतात.

वजन कमी

ज्या लोकांना वजन कमी करायचं आहे त्या लोकांसाठी शेवगा महत्त्वाचा आहे. शेवग्यामुळे भूक कमी लागते.

रोगप्रतिकारशक्ती

उन्हाळ्यात उष्णता जास्त जावते तेव्हा शेवगा रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो. तसंच शरीर आजारापासून दूर ठेवतो.

कॅल्शियम

शेवग्यांच्या शेंगामध्ये A B C असतं तसंच लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम हे सुद्धा जास्त असतं त्यामुळे त्याचा तुमच्या शरिराला फायदा होतो.

साखरेची पातळी

शुगर असलेल्या रुग्णासाठी शेवगा फायदेशीर ठरतो, तो शरीरातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवतो.

