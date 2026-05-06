अंडं ताजं आहे की खराब झालेल? ओळखा काही सेकंदात 'या' घरगुती ट्रिक्सने!

Aarti Badade
खराब किंवा सडलेली अंडी खाल्ल्याने फूड पॉयझनिंगसारखे गंभीर त्रास होऊ शकतात, म्हणून ती खाण्यापूर्वी तपासणे गरजेचे आहे.
Fresh Egg Test
Sakal
जर अंडं वाटीतल्या पाण्यावर तरंगू लागलं, तर समजावं की ते खराब झालं आहे.
Fresh Egg Test
Sakal
खराब अंड्यातून फोडल्याबरोबर लगेच सल्फरसारखा किंवा सडलेल्या पदार्थासारखा तीव्र दुर्गंध येतो.
Fresh Egg Test
Sakal
ताज्या अंड्याचं कवच हाताला खडबडीत वाटतं, तर जुन्या अंड्याचं कवच गुळगुळीत किंवा चमकदार दिसू लागतं.
Fresh Egg Test
Sakal
खराब अंडं फोडल्यावर त्याचा पांढरा भाग पाण्यासारखा पातळ असतो आणि बलकही लगेच पसरतो.
Fresh Egg Test
Sakal
जुन्या किंवा खराब अंड्यातील द्रव्य सैल झाल्यामुळे ते कानाजवळ हलवल्यानंतर आतून पाणी हलल्यासारखा आवाज येतो.
Fresh Egg Test
Sakal
नेहमी अंड्यांच्या ट्रेवरील एक्सपायरी डेट तपासा आणि शिजवल्यावर ओंगळवाणा वास येत असल्यास असे अंडे खाणे टाळा.
Fresh Egg Test
Sakal
Signs of dehydration in summer
Sakal