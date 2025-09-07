डोनटच्या मधोमध छिद्र का असतो? जाणून घ्या या स्वादिष्ट रहस्यामागचे खरे कारण

सकाळ डिजिटल टीम

डोनटचे छिद्र का?

डोनटमधील छिद्रामुळे पिठाचा आतील भाग नीट शिजतो आणि बाहेरील भाग कुरकुरीत राहतो.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

स्वादात परिपूर्णता

छिद्रामुळे डोनटचा प्रत्येक घास एकसारखा स्वादिष्ट आणि परिपूर्ण लागतो.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

समान शिजणे

मधोमध छिद्र असल्याने उष्णता आतपर्यंत पोहोचते आणि डोनट पूर्णपणे समान शिजतो.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

कडा जळत नाहीत

छिद्रामुळे बाहेरील कडा जास्त शिजून जळण्याची शक्यता कमी होते.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

एकसारखा

छिद्रामुळे डोनट अधिक एकसारखा, मऊसर व कुरकुरीत पोत मिळवतो.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

खायला सोपे

छिद्रामुळे डोनट हलके, फुलकं आणि खायलाही सोपे असते.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

१९व्या शतकातील शोध

हॅन्सन ग्रेगरी यांनी हा छान उपाय शोधून डोनटला नवा आकार दिला.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

डोनटचा जादूई आकार

डोनटची खासियत म्हणजे त्याचा गोलसर आकार आणि मधोमध असलेले आकर्षक छिद्र.

Why Do Donuts Have a Hole in the Middle

esakal

