डोनटच्या मधोमध छिद्र का असतो? जाणून घ्या या स्वादिष्ट रहस्यामागचे खरे कारण

डोनटमधील छिद्रामुळे पिठाचा आतील भाग नीट शिजतो आणि बाहेरील भाग कुरकुरीत राहतो.
छिद्रामुळे डोनटचा प्रत्येक घास एकसारखा स्वादिष्ट आणि परिपूर्ण लागतो.
मधोमध छिद्र असल्याने उष्णता आतपर्यंत पोहोचते आणि डोनट पूर्णपणे समान शिजतो.
छिद्रामुळे बाहेरील कडा जास्त शिजून जळण्याची शक्यता कमी होते.
छिद्रामुळे डोनट अधिक एकसारखा, मऊसर व कुरकुरीत पोत मिळवतो.
छिद्रामुळे डोनट हलके, फुलकं आणि खायलाही सोपे असते.
हॅन्सन ग्रेगरी यांनी हा छान उपाय शोधून डोनटला नवा आकार दिला.
डोनटची खासियत म्हणजे त्याचा गोलसर आकार आणि मधोमध असलेले आकर्षक छिद्र.
