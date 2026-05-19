'केळी अन् तूप' एकत्र 'या' वेळी खा! मिळतील अनेक फायदे

Aarti Badade
केळी आणि शुद्ध तूप यांचे एकत्र सेवन करणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आणि ऊर्जा देणारे मानले जाते.
दिवसभर शरीरात भरपूर ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पचनक्रिया सुधारण्यासाठी सकाळी नाश्त्यात हे मिश्रण खाणे उत्तम ठरते.
दुपारच्या जेवणाआधी अर्धा तास हे मिश्रण खाल्ल्यास अतिरिक्त भूक नियंत्रणात राहते, ज्यामुळे वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.
जिम किंवा व्यायामानंतर शरीराला झटपट आणि नैसर्गिक ऊर्जा मिळवून देण्यासाठी केळी आणि तूप खाणे अतिशय फायदेशीर मानले जाते.
तुपातील नैसर्गिक स्निग्धता आणि केळ्यामध्ये असणारे फायबर एकत्र आल्यामुळे पचनसंस्था सुरळीत होते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कायमचा दूर होतो.
या दोन्ही घटकांमधील आवश्यक पोषक तत्त्वांमुळे शरीराला अंतर्गत पोषण मिळते, ज्यामुळे त्वचा अधिक तजेलदार आणि निरोगी राहते.
रात्री झोपण्यापूर्वी किंवा तुम्हाला कफ आणि सर्दीचा त्रास असल्यास केळी आणि तूप यांचे एकत्र सेवन करणे पूर्णपणे टाळावे.
