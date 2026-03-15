चिकू खाताना साल फेकून देताय? थांबा, सालीसकट चिकू खाण्याचे 'हे' आश्चर्यकारक फायदे पहा!

चिकू सालीसकट खाणे का फायदेशीर मानले जाते जाणून घ्या.
चिकूच्या सालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात डाएटरी फायबर (तंतूमय पदार्थ) असते. हे फायबर पचन सुलभ करते आणि पोट साफ ठेवण्यास मदत करते.
ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी सालीसकट चिकू खाणे हा एक उत्तम नैसर्गिक उपाय आहे. सालीमुळे आतड्यांची हालचाल सुधारण्यास मदत मिळते.
चिकूच्या सालीमध्ये 'पॉलिफेनोलिक' नावाचे अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील हानिकारक मुक्त कणांशी (Free Radicals) लढतात आणि कॅन्सरसारख्या आजारांचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.
चिकूच्या सालीमध्ये व्हिटॅमिन 'ई' आणि 'ए' चे प्रमाण चांगले असते. यामुळे त्वचा आतून हायड्रेट राहते आणि अकाली वृद्धत्वाची लक्षणे (सुरकुत्या) कमी होतात.
चिकूमध्ये फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज नावाची नैसर्गिक साखर असते. थकवा जाणवत असल्यास सालीसकट चिकू खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते.
चिकूच्या सालीमध्ये टॅनिन (Tannin) नावाचे घटक असतात, जे पचनमार्गातील जळजळ, सूज आणि गॅस्ट्रायटिससारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करतात.
चिकू सालीसकट खाण्यापूर्वी तो कोमट पाण्यात थोडे मीठ घालून स्वच्छ धुवून घ्यावा, जेणेकरून सालीवर असलेली धूळ आणि रासायनिक औषधे निघून जातील.
