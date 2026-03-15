चिकू खाताना साल फेकून देताय? थांबा, सालीसकट चिकू खाण्याचे 'हे' आश्चर्यकारक फायदे पहा!

सकाळ डिजिटल टीम

चिकू सालीसकट खाणे का फायदेशीर मानले जाते जाणून घ्या.

chikoo benefits

|

sakal 

फायबरचा खजिना

चिकूच्या सालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात डाएटरी फायबर (तंतूमय पदार्थ) असते. हे फायबर पचन सुलभ करते आणि पोट साफ ठेवण्यास मदत करते.

chikoo benefits

|

sakal

बद्धकोष्ठतेपासून सुटका

ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी सालीसकट चिकू खाणे हा एक उत्तम नैसर्गिक उपाय आहे. सालीमुळे आतड्यांची हालचाल सुधारण्यास मदत मिळते.

chikoo benefits

|

sakal 

पॉलिफेनोलिक

चिकूच्या सालीमध्ये 'पॉलिफेनोलिक' नावाचे अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील हानिकारक मुक्त कणांशी (Free Radicals) लढतात आणि कॅन्सरसारख्या आजारांचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.

chikoo benefits

|

sakal 

त्वचेसाठी वरदान

चिकूच्या सालीमध्ये व्हिटॅमिन 'ई' आणि 'ए' चे प्रमाण चांगले असते. यामुळे त्वचा आतून हायड्रेट राहते आणि अकाली वृद्धत्वाची लक्षणे (सुरकुत्या) कमी होतात.

chikoo benefits

|

sakal

झटपट ऊर्जा

चिकूमध्ये फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज नावाची नैसर्गिक साखर असते. थकवा जाणवत असल्यास सालीसकट चिकू खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते.

chikoo benefits

|

sakal

जळजळ

चिकूच्या सालीमध्ये टॅनिन (Tannin) नावाचे घटक असतात, जे पचनमार्गातील जळजळ, सूज आणि गॅस्ट्रायटिससारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करतात.

chikoo benefits

|

sakal

त्वचेसाठी वरदान

चिकूच्या सालीमध्ये व्हिटॅमिन 'ई' आणि 'ए' चे प्रमाण चांगले असते. यामुळे त्वचा आतून हायड्रेट राहते आणि अकाली वृद्धत्वाची लक्षणे (सुरकुत्या) कमी होतात.

chikoo benefits

|

sakal

रासायनिक औषधे

चिकू सालीसकट खाण्यापूर्वी तो कोमट पाण्यात थोडे मीठ घालून स्वच्छ धुवून घ्यावा, जेणेकरून सालीवर असलेली धूळ आणि रासायनिक औषधे निघून जातील.

chikoo benefits

|

sakal

