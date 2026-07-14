विवाहित पुरुषांनी दिवसातून २ वेळा लवंग का खावी? 'हे' आहेत जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni
लवंग ही शरीरासाठी फायदेशीर असते. अनेक वेळा सर्दी-खोकल्यासाठी लवंग फायदेशीर ठरते. पंरतु लवंग खाण्याचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का?
EATING CLOVES
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जर तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट पाण्यासोबत २ लवंगा खाल्ल्या तर रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
IMMUNITY BOOSTER
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लवंग हे चेहऱ्यावरील डाग कमी करण्यासाठी आणि ग्लो आणण्यासाठी उपयुक्त आहे. लवंग पावडर किंवा बेसन आणि मध मिसळून लावल्यास डाग कमी होतात.
NATURAL REMEDIES
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लवंगाचे तेल सांधेदुखीसाठी फायदेसीर आहे. ते तुमच्या वेदना कमी करतं. तसंच हाडे मजबूत करण्यास मदत करतं.
CLOVE OIL BENEFITS
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लवंग हे विवाहित पुरुषांसाठी फायदेशीर ठरतं. शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी देखील मदत करतं.
MEN'S HEALTH
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तुम्ही जर दिवसातून २ वेळा लवंग खाणं सुरु केलं. तर तोंडाची दुर्गंधी येण्याची समस्या दूर होईल.
CLOVE USES
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तुमचे जर दात किंवा कान दुखत असतील तर लवंग हा त्यावर रामबाण उपाय आहे. लवंगाच्या तेल कानासाठी फायदेशीर ठरतं.
CLOVE NUTRITION
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Benefits of drinking milk with honey
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