चमकदार त्वचा आणि वजन कमी करायचंय? मग काकडी नाही, तिचं 'साल' सुद्धा खा!

Anushka Tapshalkar

शरीराला हायड्रेशन देते

काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने शरीर हायड्रेट राहते.

Hydrates Body

त्वचेसाठी फायदेशीर

सालीतील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला नैसर्गिक चमक देतात आणि त्वचा निरोगी ठेवतात.

Healthy and Glowing skin

फायबरचा उत्तम स्रोत

काकडीच्या सालीमध्ये भरपूर फायबर असते, जे पचन सुरळीत ठेवण्यास मदत करते.sa

Rich in Fibre

रोगप्रतिकारशक्ती आणि डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते

व्हिटॅमिन्समुळे इम्युनिटी वाढते आणि डोळ्यांच्या आरोग्यासही फायदा होतो.

Health Benefits of Eating Cucumber Peel

वजन कमी करण्यास मदत

कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त असल्याने काकडीची साल वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

Helps Lose Weight 

हृदयासाठी चांगली

काकडीच्या सालीतील पोषक घटक रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात

Heart Health

पचनसंस्था सुधारते

साल खाल्ल्याने आतड्यांची हालचाल योग्य राहते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होते.

Improves Digestion

