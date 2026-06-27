दही-भात खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात!

Aarti Badade

पचनासाठी

दही-भात हा शरीराला आवश्यक असणाऱ्या विविध पोषक घटकांनी मुबलक प्रमाणात समृद्ध असून, तो आरोग्यासाठी एक सर्वोत्तम सात्विक आहार मानला जातो.

health Benefits of Eating Curd Rice

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Sakal

पचनक्रिया सुधारते आणि गॅस होतो दूर

दह्यातील ‘लॅक्टोबॅसिलस’ सारखे प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य उत्तम राखतात, ज्यामुळे गॅस, ॲसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या मुळापासून दूर होते.

health Benefits of Eating Curd Rice

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Sakal

थंडावा आणि शांत झोप

नियमित दही-भात खाल्ल्याने शरीरातील अतिरिक्त उष्णता कमी होते, उन्हाळ्यात उष्माघातापासून बचाव होतो आणि रात्री गाढ व शांत झोप लागण्यास मदत होते.

health Benefits of Eating Curd Rice

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Sakal

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते

दह्यामध्ये असणारे आवश्यक जीवनसत्त्वे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात, ज्यामुळे बदलत्या ऋतूंमधील संसर्गजन्य आजारांशी लढण्याची क्षमता मजबूत होते.

health Benefits of Eating Curd Rice

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Sakal

कमी कॅलरीजमुळे वजन नियंत्रणात

हा पदार्थ अत्यंत कमी कॅलरीयुक्त आहे आणि पोट भरल्याची भावना दीर्घकाळ टिकवून ठेवतो, ज्यामुळे अवेळी अतिरिक्त अन्न खाणे टाळले जाऊन वजन नियंत्रणात राहते.

health Benefits of Eating Curd Rice

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Sakal

पोट बिघडल्यास

पोट खराब झाल्यास किंवा जुलाब-उलट्यांचा त्रास सुरू झाल्यास डॉक्टरही शरीराला ताकद देणारा आणि पचायला सोपा म्हणून दही-भात खाण्याचा सल्ला देतात.

health Benefits of Eating Curd Rice

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Sakal

शरीराची हाडे आणि दात

दह्यामध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण अतिशय भरपूर असते, जे वाढत्या वयात शरीराची हाडे ठिसूळ होण्यापासून वाचवते आणि दात निरोगी राखण्यास मदत करते.

health Benefits of Eating Curd Rice

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Sakal

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Nadi shodhana pranayama benefits

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Sakal

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