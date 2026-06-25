नाडी शुद्धी केल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade
दररोज नियमित नाडी शुद्धी प्राणायाम केल्याने शरीरातील ७२,००० सूक्ष्म ऊर्जा वाहिन्या (नाड्या) स्वच्छ होऊन मज्जासंस्था कमालीची शांत होते.
Nadi shodhana pranayama benefits
Sakal
या प्राणायामामुळे शरीरात ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो आणि पॅरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टीम सक्रिय होऊन चिंता, ताण आणि नैराश्य झपाट्याने कमी होते.
Nadi shodhana pranayama benefits
sakal
नाडी शोधन प्राणायामामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुधारते, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मोठी मदत होते.
Nadi shodhana pranayama benefits
Sakal
नियमित श्वासोच्छवासाच्या या व्यायामामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते आणि दम्यासारख्या श्वसनाशी संबंधित अनेक जुनाट आजारांमध्ये आराम मिळतो.
Nadi shodhana pranayama benefits
sakal
शरीरातील 'इडा' (चंद्र) आणि 'पिंगला' (सूर्य) या मुख्य ऊर्जा नाड्या संतुलित होऊन डाव्या आणि उजव्या मेंदूमध्ये विस्मयकारक समन्वय साधला जातो.
Nadi shodhana pranayama benefits
sakal
हा प्राणायाम केल्याने मानसिक स्पष्टता वाढून लक्ष केंद्रित करणे सोपे होते आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारून निद्रानाशाचा (Insomnia) त्रास दूर होतो.
Nadi shodhana pranayama benefits
Sakal
योगतज्ज्ञांच्या मते, नाडी शुद्धीचे हे सर्व दिव्य फायदे मिळवण्यासाठी योग्य मुद्रा आणि श्वास घेण्याचे अचूक टप्पे माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Nadi shodhana pranayama benefits
Sakal
Most at Risk for Brain Tumor
Sakal