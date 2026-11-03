Curry Leaves Benefits : सकाळी उठताच रिकाम्या पोटी खा कढीपत्त्याची 4 पाने; चयापचय वाढेल अन् 'या' 5 आजारांपासून मिळेल कायमचा आराम!

बाळकृष्ण मधाळे

कढीपत्ता : चव आणि आरोग्याचा खजिना

दररोज सकाळी कढीपत्त्याचे सेवन केल्याने आरोग्याला अनेक संभाव्य फायदे मिळू शकतात. जाणून घ्या त्याचे ७ फायदे!

Curry Leaves Benefits

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१. पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर

कढीपत्त्यातील घटक पचनक्रियेला मदत करू शकतात. गॅस, अपचन आणि पोटाच्या अस्वस्थतेवरही उपयुक्त ठरू शकतात.

Curry Leaves Benefits

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esakal

२. यकृताच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

कढीपत्त्यात अँटिऑक्सिडंट घटक असतात. ते पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करण्यास मदत करू शकतात.

Curry Leaves Benefits

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esakal

३. हिमोग्लोबिनसाठी मदत

कढीपत्त्यात लोह आणि फोलेटसारखे पोषक घटक असतात. मात्र, ॲनिमियावरील उपचारांसाठी केवळ कढीपत्ता पुरेसा नाही.

Curry Leaves Benefits

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esakal

४. रक्तातील साखरेसाठी फायदेशीर

काही प्राथमिक संशोधनात कढीपत्त्याचा रक्तातील साखरेवर संभाव्य सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. मधुमेहाची औषधे मात्र स्वतःहून बंद करू नयेत.

Curry Leaves Benefits

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esakal

५. केसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

कढीपत्त्यातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोषक घटक केसांच्या आरोग्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. केसगळती रोखण्याचा ठोस पुरावा मात्र मर्यादित आहे.

Curry Leaves Benefits

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esakal

६. वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासोबत कढीपत्त्याचा आहारात समावेश करता येतो. मात्र, तो थेट चरबी जाळतो याचा ठोस पुरावा नाही.

Curry Leaves Benefits

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esakal

७. रोजच्या आहारात करा समावेश

कढीपत्ता चटणी, आमटी, भाजी किंवा थेट पानांच्या स्वरूपात खाऊ शकता. सकाळी रिकाम्या पोटी खाणे आवश्यक नाही. संतुलित आहार हाच निरोगी आरोग्याचा पाया आहे.

टीप : ही सामान्य आरोग्यविषयक माहिती आहे. कढीपत्ता कोणत्याही आजारावरील औषध किंवा उपचारांचा पर्याय नाही.

Curry Leaves Benefits

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esakal

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