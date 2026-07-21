दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी कढीपत्ता चावून खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतील?

Yashwant Kshirsagar
कढीपत्ता आपल्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असतो. रिकाम्या पोटी याचे सेवन केल्यास कोणते फायदे मिळतात, ते आपण जाणून घेऊया.
Curry Leaves Health Benefits
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कढीपत्त्याचा वापर केवळ अन्नाची चव वाढवण्यासाठीच नाही, तर शतकानुशतके आयुर्वेद आणि घरगुती उपचारांमध्येही केला जात आहे.
Curry Leaves Health Benefits
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यात असलेली जीवनसत्त्वे (अ, ब, क), कॅल्शियम, लोह आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स यांसारखी पोषक तत्वे याला 'सुपरफूड' बनवतात.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
इतकेच नाही तर, यात दाह-विरोधी, बॅक्टेरिया-विरोधी आणि मधुमेह-विरोधी गुणधर्मही असतात, जे शरीराला आतून बळकट करतात.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
रिकाम्या पोटी कढीपत्ता चावून खाण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तो शरीरातील विषारी पदार्थ (toxins) बाहेर काढतो. यामुळे नैसर्गिकरित्या वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
कढीपत्ता हा जीवनसत्व 'अ' आणि बीटा-कॅरोटीनचा उत्तम स्रोत मानला जातो. दररोज सकाळी कढीपत्ता चावून खाल्ल्याने केसांची मुळे मजबूत होतात. यामुळे केसांची वाढ वेगाने होते, केस तुटणे कमी होते आणि त्यांना नैसर्गिक चमक मिळते.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
इतकेच नाही तर, हे त्वचेसाठीही फायदेशीर आहे; यामुळे चेहऱ्यावरील डाग आणि मुरुमांची समस्या कमी होऊ शकते.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
असे दिसून आले आहे की, रिकाम्या पोटी कढीपत्ता चावून खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली जाऊ शकते. कढीपत्त्यामध्ये काही विशिष्ट फायबर्स आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, जे इन्सुलिनचे कार्य सुधारतात.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
भारतातील महिलांमध्ये ॲनिमिया ही एक सामान्य समस्या आहे. कढीपत्ता हे लोह आणि फॉलिक ॲसिडचे उत्तम मिश्रण आहे. रिकाम्या पोटी कढीपत्ता चावून खाल्ल्याने शरीरातील रक्ताची (हिमोग्लोबिनची) पातळी वाढते.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
जर तुम्हाला वारंवार बद्धकोष्ठता आणि ॲसिडिटीचा त्रास होत असेल, तर कढीपत्ता तुमच्यासाठी वरदान ठरू शकतो. हे पोटातील हानिकारक बॅक्टेरिया नष्ट करतात आणि पचनक्रिया सुधारणाऱ्या पाचक रसांना सक्रिय करतात.
Curry Leaves Health Benefits
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सकाळी उठल्यावर ८ ते १० ताजे कढीपत्त्याची पाने पाण्याने स्वच्छ धुवा. त्यानंतर ती पाने हळूहळू चावून खा. खाल्ल्यानंतर अर्धा तास चहा किंवा कॉफी पिणे टाळा. नेतर थोडं कोमट पाणी प्या.
Curry Leaves Health Benefits
esakal
Health Benefits of Moringa Soup
esakal