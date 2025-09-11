Curry Leaves : रोज न चुकता कढीपत्त्याचे ९ पाने खा, २१ दिवसांनी दिसेल फरक

Sandeep Shirguppe

कढीपत्ता खाण्याचे फायदे

कढीपत्ता खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. नियमीत ८ ते १० पाने खाल्ल्यास आरोग्याच्या समस्या दूर होतील.

पचन सुधारते

कढीपत्त्यामध्ये कार्मिनेटिव्ह गुणधर्म असतात, ज्यामुळे पोट फुगणे कमी होते आणि पचनक्रिया सुधारते.

मधुमेह नियंत्रण

कढीपत्ता रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतो आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारतो.

कोलेस्ट्रॉल कमी होते

हे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास मदत करते.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

त्यात व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत होते.

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर

व्हिटॅमिन ए मुळे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते आणि त्वचा व केसांच्या समस्या कमी होतात.

अशक्तपणा दूर होतो

कढीपत्त्यामध्ये लोह असल्यामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यास मदत होते.

यकृताचे कार्य सुधारते

कढीपत्ता यकृतासाठी फायदेशीर असून त्याचे कार्य सुधारण्यास मदत करतो.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

कढीपत्ता ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी कमी करून हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगला असतो.

