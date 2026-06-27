मेथीची भाजी खाल्ल्याने 'हे' आजार होतात दूर!

Aarti Badade
मेथीच्या भाजीमध्ये मुबलक प्रमाणात आयर्न (लोह), फायबर आणि जीवनसत्त्वे असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून अंतर्बाह्य निरोगी ठेवतात.
Health benefits of eating methi bhaji
Sakal
मेथीमध्ये 'गॅलेक्टोमॅनन' नावाचे विशेष फायबर असते, जे रक्तातील साखरेचे शोषण मंद करते आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढवून मधुमेह नियंत्रित ठेवते.
Health benefits of eating methi bhaji
Sakal
पोटाच्या जुनाट समस्या दूर करण्यासाठी मेथी अत्यंत गुणकारी असून, ती पचनक्रिया गतिमान करते आणि शरीरातील सर्व विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते.
Health benefits of eating methi bhaji
Sakal
मेथीची भाजी रक्तातील घातक खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) आणि ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी वेगाने कमी करून हृदयाचे आरोग्य मजबूत राखते.
Health benefits of eating methi bhaji
Sakal
या भाजीमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण खूप कमी आणि फायबर जास्त असते, ज्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि वजन आटोक्यात ठेवणे सोपे जाते.
Health benefits of eating methi bhaji
Sakal
मेथीमधील लोह आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स केसांची मुळे मजबूत करून हेअर फॉल थांबवतात आणि चेहऱ्याची त्वचा चमकदार व तेजस्वी बनवतात.
Health benefits of eating methi bhaji
Sakal
मेथीच्या भाजीमध्ये कॅल्शियम आणि महत्त्वाची खनिजे मुबलक प्रमाणात आढळतात, जी हाडांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि सांधेदुखीच्या वेदना कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहेत.
Health benefits of eating methi bhaji
Sakal
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal