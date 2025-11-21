Eating Garlic : रोज दोन कुड्या कच्च्या लसणाच्या खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe
रोजच्या आहारात असलेला कच्चा लसूण खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत.
रिकाम्या पोटी लसूण खाल्ल्याने पचनसंस्था मजबूत होते, वजन कमी होण्यास मदत होते.
चयापचय वाढतो आणि हृदयाच्या आरोग्यासह अनेक आजारांपासून संरक्षण होते.
लसूण खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करते आणि रक्तदाब नियंत्रित करते.
रिकाम्या पोटी लसूण खाल्ल्याने पाचक एंजाइम सक्रिय होतात, ज्यामुळे अन्नाचे पचन चांगले होते.
लसूण शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकते आणि यकृत स्वच्छ ठेवते.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी लसूण फायदेशीर मानले जाते.
लसणामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुणधर्म असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.
