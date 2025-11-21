Eating Garlic : रोज दोन कुड्या कच्च्या लसणाच्या खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe

लसूण

रोजच्या आहारात असलेला कच्चा लसूण खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत.

Eating Garlic

esakal

लसणाचे फायदे

रिकाम्या पोटी लसूण खाल्ल्याने पचनसंस्था मजबूत होते, वजन कमी होण्यास मदत होते.

Eating Garlic

esakal

चयापचय वाढतो

चयापचय वाढतो आणि हृदयाच्या आरोग्यासह अनेक आजारांपासून संरक्षण होते.

Eating Garlic

esakal

हृदयाचे आरोग्य निरोगी असते

लसूण खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करते आणि रक्तदाब नियंत्रित करते.

Eating Garlic

esakal

पचनशक्ती वाढवते

रिकाम्या पोटी लसूण खाल्ल्याने पाचक एंजाइम सक्रिय होतात, ज्यामुळे अन्नाचे पचन चांगले होते.

Eating Garlic

esakal

डिटॉक्सिफिकेशन

लसूण शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकते आणि यकृत स्वच्छ ठेवते.

Eating Garlic

esakal

रक्तातील साखर नियंत्रण

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी लसूण फायदेशीर मानले जाते.

Eating Garlic

esakal

मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती

लसणामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुणधर्म असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.

Eating Garlic

esakal

