उपवासात सेंधा मीठ का वापरतात? जाणून घ्या त्याचे 5 आरोग्यदायी फायदे!

Aarti Badade

सेंधा मीठ म्हणजे काय?

सेंधा मीठ म्हणजेच रॉक सॉल्ट (rock salt). हे नैसर्गिकरित्या शुद्ध असल्यामुळे उपवासाच्या पदार्थांमध्ये याचा वापर केला जातो.

Health Benefits of Eating Rock Salt

|

Sakal

पचनशक्ती सुधारते

सेंधा मीठ पचनशक्ती सुधारण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. ते पाचक एन्झाइम्स सक्रिय करून भूक वाढवते आणि पोटातील समस्यांवर आराम देते.

Health Benefits of Eating Rock Salt

|

Sakal

विषारी घटक बाहेर काढते

या मिठाचे सेवन केल्याने शरीरातील विषारी घटक (toxins) बाहेर पडण्यास मदत होते. हे एक नैसर्गिक डिटॉक्सिफिकेशन एजंट म्हणून काम करते.

Health Benefits of Eating Rock Salt

|

Sakal

हृदयासाठी फायदेशीर

सेंधा मीठ रक्तदाब (blood pressure) नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयावरील ताण कमी होतो. यामुळे हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.

Health Benefits of Eating Rock Salt

|

Sakal

हाडे आणि स्नायू मजबूत

यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सारखी आवश्यक खनिजे असल्यामुळे हाडे आणि स्नायू मजबूत राहतात.

Health Benefits of Eating Rock Salt

|

Sakal

घशाच्या समस्येवर उपाय

घसा खवखवत असेल तर कोमट पाण्यात थोडे सेंधा मीठ मिसळून गुळण्या करा. यामुळे घशातील खवखव कमी होते आणि आराम मिळतो.

Health Benefits of Eating Rock Salt

|

Sakal

त्वचा आणि आरोग्यासाठी उत्तम

सेंधा मीठ त्वचेसाठीही फायदेशीर असून त्यात नैसर्गिक खनिजे असल्यामुळे संपूर्ण आरोग्यासाठी ते फायदेशीर ठरते. मात्र, कोणत्याही गोष्टीप्रमाणे याचाही वापर प्रमाणातच करा.

Health Benefits of Eating Rock Salt

|

Sakal

बंद नाकामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतोय? 'हे' २ पदार्थ देतील झटपट आराम!

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

येथे क्लिक करा